"Худой, высокий и седой": Возле лицея №7 в Бердске заметили мужчину, который часами наблюдает за детьми

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась местная жительница Анастасия и рассказала про странного мужчину, который регулярно приходит к лицею № 7, стоит и наблюдает за детьми.
- Мы живем на Карла Маркса, 49 а. Около нашего дома есть вход на территорию 7 лицея, где гуляют дети. В пятницу, когда муж гулял на территории с ребенком, сразу заметил этого мужчину. Он стоял на траве около забора вплотную и смотрел на площадку лицея. Потом стал пролазить в дыру в ограждении. Мужчина начал оглядываться, чтобы никто не видел, как он туда лезет. Попав на территорию лицея, он начал ходить кругами и наблюдать с разных ракурсов за играющими детьми. Как только понимает, что его заметили, старается исчезнуть, - говорит женщина.
Бердчанка рассказала, что неизвестный приходит туда регулярно. Он худощавый, высокий, седоволосый и выглядит странным.
- Просила детей сфотографировать, но не удалось. Дети, которые там гуляют и живут рядом, говорят, что опять его видели. И он им показался странным. Мы всерьез задумались поставить видеокамеру на подъезд, - добавила жительница Бердска в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» 30 августа.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявления в полицию не поступало. Там уточнили, что нужно действовать оперативно и сразу обращаться к правоохранителям.
- В подобных ситуациях нужно сразу сообщать в полицию. Сотрудниками будет проведена вся необходимая работа. Если у вас есть какая-то информация, которая может помочь полицейским, фото или видеозапись этого человека, необходимо обязательно все это предоставить специалистам в отдел полиции по городу Бердску, - прокомментировали "Курьер. Среда. Бердск" в ведомстве 30 августа.
В лицее № 7 заявили, что на территории никакой мужчина замечен не был, к руководству никто не обращался.