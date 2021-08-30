С днем ветеринара кайфовые поздравления для всех причастных к профессии
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С днем ветеринара кайфовые поздравления для всех причастных к профессии

8:15:378/30/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

День ветеринарного работника – профессиональный праздник, утвержденный в 2014 году. Постановление об этом в июне подписали в министерстве сельского хозяйства, а датой празднования было выбрано 31 августа.

День ветеринара

Ветеринарный труд весьма почетен.
Пусть благодарность вас находит не всегда,
Но средь других профессий многих сотен
Позиция у вас весьма тверда.

Призванье ваше — быть для братьев меньших
Психологом, и другом, и врачом.
Заслуги ваши сложно приуменьшить —
Без вас мы сто процентов пропадем.

Кто, как не вы, питомцам нашим милым
Поможет быть здоровыми всегда?
Так будьте же судьбой всегда хранимы,
Работники ветеринарного труда!

***

Добрый доктор Айболит
В ветлечебнице сидит.
И ведут к нему зверюшек —
От котят и до лягушек.
И щенков, и хомячков,
Змеек, рыбок, паучков...
Исцелит он всех, излечит,
Никого не покалечит.
И отметит добрый старый
Праздник — День ветеринара!

День ветеринара

С Днем ветеринара — праздником достойным —
Тех, кто с добрым сердцем, разумом спокойным
Нашим меньшим братьям смело помогает.
Пусть судьба подарки щедрые вам дарит!

Ведь специалистам быть таким непросто,
Пусть же жизнь к здоровью вам откроет доступ
И, конечно, к счастью — вы ведь заслужили.
Много вам терпения, радости и силы!

***

От себя и от братьев меньших
Мы поздравить вас спешим,
Знаем, что животных лечат
Люди лишь большой души!

Вы, наверно, где-то в генах
Айболитова родня,
Вам конюшня — та же сцена,
Звери — та же ребятня!

Так пускай все удается
Каждый день и каждый час,
С праздником, ветеринары!
Счастья и добра для вас!

Источник: pozdravok.ru

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Реальное фото Пугачевой потрясло россиян
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Талибы заявили, что ждёт посольство России в Кабуле
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
"Неуважение": Меркель ждал недопустимый прием в Киеве
Россиянку облили кипятком при приеме на работу
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень ветеринара
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С днем ветеринара кайфовые поздравления для всех причастных к профессии
8:15:37 8/30/2021
С днем ветеринара кайфовые поздравления для всех причастных к профессии
Супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти с коронавирусом
7:49:49 8/30/2021
Супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти с коронавирусом
Четвертую медаль на Паралимпиаде-2020 завоевал алтайский пловец Роман Жданов
7:37:35 8/30/2021
Четвертую медаль на Паралимпиаде-2020 завоевал алтайский пловец Роман Жданов
Сильная молитва к празднику чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» 31 августа: О чем обязательно стоит попросить Богоматерь в этот день
7:20:10 8/30/2021
Сильная молитва к празднику чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» 31 августа: О чем обязательно стоит попросить Богоматерь в этот день
Выплату в 10 000 рублей получат на карту 2 сентября 30,7 млн пенсионеров
7:12:03 8/30/2021
Выплату в 10 000 рублей получат на карту 2 сентября 30,7 млн пенсионеров
БердскМэр Бердска запретил сваливать снег на пешеходных переходах у школ
6:52:15 8/30/2021
Мэр Бердска запретил сваливать снег на пешеходных переходах у школ
Новую назальную вакцину от коронавируса создали на основе вируса гриппа
6:32:51 8/30/2021
Новую назальную вакцину от коронавируса создали на основе вируса гриппа
В пропаже детей обвиняют тюменского француза: Добрый "дядя Поль" вызывает подозрение
6:26:46 8/30/2021
В пропаже детей обвиняют тюменского француза: Добрый "дядя Поль" вызывает подозрение
Рождество Пресвятой Богородицы 2021: Дата праздника и светлые традиции
6:20:31 8/30/2021
Рождество Пресвятой Богородицы 2021: Дата праздника и светлые традиции
Новое заявление о выплате 10 000 рублей пенсионерам: 454 млрд рублей выделило правительство
6:02:24 8/30/2021
Новое заявление о выплате 10 000 рублей пенсионерам: 454 млрд рублей выделило правительство