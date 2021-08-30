С днем ветеринара кайфовые поздравления для всех причастных к профессии

Ветеринарный труд весьма почетен.
Пусть благодарность вас находит не всегда,
Но средь других профессий многих сотен
Позиция у вас весьма тверда.
Призванье ваше — быть для братьев меньших
Психологом, и другом, и врачом.
Заслуги ваши сложно приуменьшить —
Без вас мы сто процентов пропадем.
Кто, как не вы, питомцам нашим милым
Поможет быть здоровыми всегда?
Так будьте же судьбой всегда хранимы,
Работники ветеринарного труда!
***
Добрый доктор Айболит
В ветлечебнице сидит.
И ведут к нему зверюшек —
От котят и до лягушек.
И щенков, и хомячков,
Змеек, рыбок, паучков...
Исцелит он всех, излечит,
Никого не покалечит.
И отметит добрый старый
Праздник — День ветеринара!
С Днем ветеринара — праздником достойным —
Тех, кто с добрым сердцем, разумом спокойным
Нашим меньшим братьям смело помогает.
Пусть судьба подарки щедрые вам дарит!
Ведь специалистам быть таким непросто,
Пусть же жизнь к здоровью вам откроет доступ
И, конечно, к счастью — вы ведь заслужили.
Много вам терпения, радости и силы!
***
От себя и от братьев меньших
Мы поздравить вас спешим,
Знаем, что животных лечат
Люди лишь большой души!
Вы, наверно, где-то в генах
Айболитова родня,
Вам конюшня — та же сцена,
Звери — та же ребятня!
Так пускай все удается
Каждый день и каждый час,
С праздником, ветеринары!
Счастья и добра для вас!
Источник: pozdravok.ru