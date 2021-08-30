Заслуженный учитель России сомневается в успехах 8-летней Алисы Тепляковой, которая сдала ЕГЭ
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Заслуженный учитель России сомневается в успехах 8-летней Алисы Тепляковой, которая сдала ЕГЭ

11:59:008/30/2021Фото: скрин с видео РБК
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По его мнению, девочку могли натаскать на экзамен родители.

Алиса поступила в МГУ на контрактную основу

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров заявил, что успехи восьмилетней Алисы Тепляковой, которая сдала ЕГЭ и собралась поступать в МГУ на факультет психологии вызывают сомнения. Он рассказал, что журналисты одного из телеканалов хотели сделать материал о восьмилетней россиянке и взяли у него комментарий. Однако, по его словам, девочка не смогла ответить на тривиальные вопросы корреспондентов и сюжет решили не выпускать. Снегуров считает, что это говорит о нарушении в развитии ребенка.

- Знаете, как тесто замешивают, потом берут кусочек теста и тянут вверх. Мы можем вытянуть его достаточно высоко. Представим, что мы вытянули один показатель из общей палитры развития ребенка. В данном случае сегмент ее интеллектуальной составляющей. А социализация и психологическое развитие, оставшиеся в этом тазике, соответствуют возрасту, - пояснил учитель.

Он также отметил, что у девочки высокие интеллектуальные способности, но родители могли натаскать ее на сдачу ЕГЭ.

По словам педагога-психолога, Теплякова в ее возрасте имеет потребность играть, а родители заменяют игру учебой. Психика ребенка не настроена на это, хотя со стороны может казаться, что ребенок чувствует себя комфортно.

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