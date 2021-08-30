Входные стальные двери ESTA
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Входные стальные двери ESTA

11:47:388/30/2021Фото: estadoor.ru
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Входные стальные двери ESTA – гарантия безопасного проживания.

двери
Стальные двери бренда ESTA

Входные металлические  двери сегодня пользуются большим спросом. Это объясняется надежностью и практичностью конструкций. Востребованными являются стальные двери бренда ESTA. Изделия ценят за стильный дизайн и долговечность.

Компания ESTA применяет при производстве стальных дверей итальянскую технологию и специальное оборудование. Благодаря этому удается гарантировать соответствие изделий всем существующим требованиям безопасности и комфортности.

Для изготовления дверных конструкций применяются высокопрочные и экологически безвредные исходные материалы. Контроль над качеством производимых  изделий выполняется в процессе изготовления и при установке дверей.

Важные основные привлекательные особенности дверей ESTA, гарантирующие высокую безопасность:


  • Усиленная конструкция полотна. Оно изготавливается листа холоднокатаной стали толщиной 1,5 мм.
  • Сейфовые замки от итальянских производителей, которые гарантируют повышенную защиту от взломов.
  • Мощные противосъемные штыри. Они устанавливаются на полотно со стороны петель.

При изготовлении входных стальных  дверей ESTA используют заполнение из пенополистерола. Это экологически чистый негорючий материал, который отличается влагостойкостью и устойчивостью к любым внешним воздействиям. В процессе эксплуатации его технические характеристики не ухудшаются. Это значит, что двери сохраняют свои тепло- и звукоизоляционные качества без каких-либо временных ограничений.

При заказе стальных дверей ESTA нужно предварительно определиться со стилем. При этом нужно не только основываться на собственных вкусовых предпочтениях, но и учитывать общее стилевое направления входа. Не нужно, к примеру, заказывать изделия в стиле хай-тэк для дверей, которые планируется устанавливать в деревянном доме. Также важно правильно подобрать фурнитуру в соответствии со стилевой направленностью.

Для гарантии длительной эксплуатации входной двери с сохранением ее эстетичного вида следует уделить внимание наружной отделке. Она должна гарантировать устойчивость изделия к коррозии и другим негативным внешним воздействиям.

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