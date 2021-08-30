Пьяный житель Новосибирска ранил пять человек при стрельбе из окна квартиры. Что известно о ЧП, рассказываем
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пьяный житель Новосибирска ранил пять человек при стрельбе из окна квартиры. Что известно о ЧП, рассказываем

1:40:398/30/2021,Валерия НипомнящаяФото: СК России по НСО
0

Это не первый случай стрельбы за последнее время.

Мужчина владел охотничьем ружьем на законных основаниях

Пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим из окна квартиры в Новосибирске. В результате пострадали пять человек – двое из них были доставлены в больницу, ещё трое получили незначительные травмы.

Напомним, 29 августа около 17 часов дня 59-летний Владимир Будаев в состоянии алкогольного опьянения начал беспорядочно стрелять из окна третьего этажа своей квартиры по прохожим. Инцидент произошёл на улице Лебедёвского в доме № 1б в Заельцовском районе Новосибирска.

Как выяснилось, мужчину вывела из себя шумная компания во дворе. Он сделал им два замечания, на третье схватил ружьё и дважды выстрелил из окна. Двое взрослых получили травмы.

По словам соседей, Будаев — спокойный человек, а стрелял, чтобы припугнуть.

- В результате противоправных действий мужчины пострадали пять человек, двое из них (мужчина и женщина) доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой врачебной помощи, – сообщили в пресс-службе СК России по НСО.

Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили дворовую территорию и установили квартиру, из окон которой велся огонь. Стрелявший добровольно открыл дверь и сдался стражам порядка. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

На допросе задержанный рассказал, что под окнами увидел двух пьяных мужчин и попросил их разойтись. Когда это у него не получилось, он пошел за ружьем, чтобы отомстить. Попасть в обидчиков из-за состояния алкогольного опьянения он не смог, но ранил прохожих.

В Минздраве области отметили, что у всех пострадавших, обратившихся за помощью, диагностированы лёгкие ранения дробью.

- Состояние лёгкой степени тяжести, медицинская помощь всем обратившимся оказана, госпитализация никому не потребовалась, – подчеркнули в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 319 («Хулиганство»). В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об аресте стрелка.

Следователи установили, что он владел охотничьем ружьем на законных основаниях. В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что проверят законность выдачи документов на оружие. В настоящее время устанавливаются причины и подробности трагедии.

Подобные случаи происходят в нашей стране нередко.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что 11 мая в Казани 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии №175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 24 человека, из них 20 детей. Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве. Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы. Позже стало известно, что Галявиева после экспертизы перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2.

Президент России Владимир Путин после стрельбы в казанской школе поручил срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия. Предлагается выдавать его с 21 года. Также выдавать полуавтоматическое и гладкоствольное оружие предлагается после того, как человек уже проходил 5 лет с другими видами оружия. Хотят ужесточить требования для получения охотничьего билета.

Напомним, 30 мая в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по находившимся во дворе людям из квартиры жилого дома. Известно, что стрелявший - бывший сотрудник полиции. Он стрелял из охотничьего карабина и сделал минимум 10 выстрелов. Пули попали в девочку и сотрудника Росгвардии. Их госпитализировали. Злоумышленника задержали в квартире. Для этого пришлось взорвать дверь.

7 мая в Волгограде в салоне маршрутки произошел конфликт между нетрезвым мужчиной и двумя молодыми людьми. Пассажиры потребовали высадить из транспорта всех скандалистов, но, выйдя на улицу, пьяный зачинщик ссоры выстрелил из травматического пистолета и ранил молодого человека. Злоумышленник произвел также несколько выстрелов по отъезжающий маршрутке и сбежал до приезда полиции.

25 апреля в Приморье между 60-летним жителем поселка Новошахтинский и группой подростков произошел конфликт, так как они кидали камни в его забор. Мужчина выстрелил из пневматического ружья по детям, один из подростков получил тяжелое ранение и был госпитализирован. Подозреваемый вину в совершенном преступлении не признал.

23 апреля в Туле мужчина открыл стрельбу по группе подростков металлическими шариками из страйкбольного автомата, двое подростков получили легкие травмы. При задержании приятель стрелявшего оказал сопротивление и ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. Оба задержанных в момент инцидента были пьяны. Ранее они были судимы. Было возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также о применении насилия в отношении представителя власти.

16 апреля в Дзержинске Нижегородской области 60-летний мужчина из окна своей квартиры обстрелял из пневматического оружия подростков, игравших в футбол на площадке. Пуля попала в щеку одному из мальчиков, ее извлекли в травмпункте. Мужчина сообщил следователям, что подростки, играя в футбол, шумели. Из-за этого он и совершил преступление.

4 апреля мужчина открыл стрельбу в сторону детской площадки в городе Кингисепп Ленинградской области. В результате чего десятилетний мальчик получил ранение в шею и был отправлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
День независимости: реакция Молдовы на опоздание Зеленского
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Почему спать рядом с телефоном опасно для здоровья
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Безруков жестко высказался о стычке с Меньшовым
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
Россия перебросила танки в Таджикистан: что происходит
Назван необычный фактор, приводящий к остановке сердца
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
72-летняя Пугачева показала фото без макияжа
пьяныйстрельбараненые
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Зачем люди это делают?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск«Кожа прикипела к одежде»: Обожженного при ударе током в Бердском лесхозе 18-летнего Алексея Симона увезли в ожоговый центр
2:18:41 8/30/2021
«Кожа прикипела к одежде»: Обожженного при ударе током в Бердском лесхозе 18-летнего Алексея Симона увезли в ожоговый центр
БердскКакая погода будет 1 сентября в Новосибирске и Бердске: Точный прогноз
2:14:02 8/30/2021
Какая погода будет 1 сентября в Новосибирске и Бердске: Точный прогноз
Погода 1 сентября 2021 года: Будет ли дождь и заморозки?
1:50:31 8/30/2021
Погода 1 сентября 2021 года: Будет ли дождь и заморозки?
"Эти уроды ржали над ней": Шокирующее подробности жесткого насилия и убийства 15-летней школьницы из Башкирии рассказала подруга
1:50:25 8/30/2021
"Эти уроды ржали над ней": Шокирующее подробности жесткого насилия и убийства 15-летней школьницы из Башкирии рассказала подруга
Америка ведет настоящую охоту на россиян за рубежом, сообщили в МИД РФ
1:41:52 8/30/2021
Америка ведет настоящую охоту на россиян за рубежом, сообщили в МИД РФ
Можно ли работать в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» 31 августа 2021 года? Главные запреты светлого дня
1:20:46 8/30/2021
Можно ли работать в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» 31 августа 2021 года? Главные запреты светлого дня
31 августа – последний день лета: обряд с подковой на счастье и удачу в дом
1:20:02 8/30/2021
31 августа – последний день лета: обряд с подковой на счастье и удачу в дом
Скончался экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге
1:01:02 8/30/2021
Скончался экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге
Космонавты нашли трещины в российском модуле МКС
12:32:01 8/30/2021
Космонавты нашли трещины в российском модуле МКС
Лунный календарь маникюра и педикюра на сентябрь 2021 года: Благоприятные дни в первой половине месяца
12:20:54 8/30/2021
Лунный календарь маникюра и педикюра на сентябрь 2021 года: Благоприятные дни в первой половине месяца