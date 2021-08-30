Пьяный житель Новосибирска ранил пять человек при стрельбе из окна квартиры. Что известно о ЧП, рассказываем

Пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим из окна квартиры в Новосибирске. В результате пострадали пять человек – двое из них были доставлены в больницу, ещё трое получили незначительные травмы.
Напомним, 29 августа около 17 часов дня 59-летний Владимир Будаев в состоянии алкогольного опьянения начал беспорядочно стрелять из окна третьего этажа своей квартиры по прохожим. Инцидент произошёл на улице Лебедёвского в доме № 1б в Заельцовском районе Новосибирска.
Как выяснилось, мужчину вывела из себя шумная компания во дворе. Он сделал им два замечания, на третье схватил ружьё и дважды выстрелил из окна. Двое взрослых получили травмы.
По словам соседей, Будаев — спокойный человек, а стрелял, чтобы припугнуть.
- В результате противоправных действий мужчины пострадали пять человек, двое из них (мужчина и женщина) доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой врачебной помощи, – сообщили в пресс-службе СК России по НСО.
Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили дворовую территорию и установили квартиру, из окон которой велся огонь. Стрелявший добровольно открыл дверь и сдался стражам порядка. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.
На допросе задержанный рассказал, что под окнами увидел двух пьяных мужчин и попросил их разойтись. Когда это у него не получилось, он пошел за ружьем, чтобы отомстить. Попасть в обидчиков из-за состояния алкогольного опьянения он не смог, но ранил прохожих.
В Минздраве области отметили, что у всех пострадавших, обратившихся за помощью, диагностированы лёгкие ранения дробью.
- Состояние лёгкой степени тяжести, медицинская помощь всем обратившимся оказана, госпитализация никому не потребовалась, – подчеркнули в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 319 («Хулиганство»). В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об аресте стрелка.
Следователи установили, что он владел охотничьем ружьем на законных основаниях. В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что проверят законность выдачи документов на оружие. В настоящее время устанавливаются причины и подробности трагедии.
Подобные случаи происходят в нашей стране нередко.
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