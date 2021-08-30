Первый маркет объявлений электроники и бытовой техники в Казахстане

В Казахстане открылся первый маркет объявлений электроники и бытовой техники - ТехноМаркет. Как известно современная электроника быстро технически и морально устаревает. И это вполне объяснимо, ведь рынок товаров постоянно обновляется новыми более функциональными устройствами. Как результат, для многих актуальным становится вопрос, куда деть имеющуюся технику.
При этом совершенно не обязательно выбрасывать морально устаревшие устройства, ведь они может кому-нибудь пригодится. Маркет кз в этом случае придет на помощь. Здесь можно не только продать свою технику, которая потеряла свою актуальность, но и подобрать для собственного использования бывшие в употреблении товары электроники и бытовой техники.
Интерфейс ресурса ТехноМаркет отличается продуманной структурой и интуитивно понятным интерфейсом. Упрощается процесс использования сайта удобная система поиска. Благодаря ей удается в короткое время подобрать в короткое время нужный товар.
Размещать объявления на сайте ТехноМаркет можно только после регистрации. Процедура отличается простотой и не занимает много времени. Ее можно осуществить по ссылке, указанной на сайте.
Регистрация на сайте TehnoMarket.kz дает возможность позволяет:
- Публиковать собственные объявления.
- Оставлять комментарии.
- Вести личную переписку с пользователями.
Для подачи объявления нужно войти на сайт под своим логином и паролем. Можно сразу опубликовать несколько объявлений на разные сроки. Для того, чтобы быстрее продать товар нужно подключить платную услугу Турбо продажа. После этого объявление поднимается на верхние позиции в ленте и выделяется маркером. Это значит, что его заметит большее количество пользователей.
Сервис объявлений ТехноМаркет позволяет быстро просматривать все объявления одного пользователя. Для этого нужно выбрать хотя бы одно предложение продавца и кликнуть по имени. После этого на экране появятся все его предложения.
Перед использованием сервиса следует ознакомиться с его правилами. Ели по какой-либо причине объявление будет заблокировано, то причину этого нужно искать именно в Правилах Сервиса. После устранения причины объявление понадобиться повторно опубликовать.