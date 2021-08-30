Народный сход пройдет в Бердске 9 сентября по вопросам: запрет свалки около кладбища, возврат прямых выборов мэра и набережной
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Народный сход пройдет в Бердске 9 сентября по вопросам: запрет свалки около кладбища, возврат прямых выборов мэра и набережной

1:37:338/30/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Организаторы бердского народного схода – независимые депутаты Наталья Пинус и Елена Белова.

Свалка должна появиться в 2022 году
Свалка должна появиться в 2022 году
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Независимый депутат Совета депутатов Новосибирска, кандидат в депутаты Госдумы Наталья Пинус и независимый депутат Совета депутатов Бердска Елена Белова объявили о Бердском сходе. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", мероприятие состоится 9 сентября в 19.00 на площади перед ЦУМом.

На народном сходе будет обсуждение трех важных для каждого бердчанина вопросов:
1. Строительство мусорного полигона на землях Искитимского района, но на границе с Бердском.
2. Перезонирование рекреационных зон под жилое строительство. Возврат набережной на ул. Попова жителям Бердска.
3. Возврат прямых выборов мэра Бердска.

Организаторы дадут слово каждому желающему или представителю любого политического движения России высказаться об этих актуальных и болезненных для Бердска тем. По окончании схода будет принята резолюция.

Заметим, что встреча 9 сентября 2021 года – это сход, и он проходит в рамках разрешенного российским законодательством формата – встречи кандидата с избирателями.

Количество присутствующих так же ничем и никем не ограничивается.

Тем, кто планирует выступить на сходе, необходимо связаться с организаторами по номеру телефона 8-952-913-58-60.

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От редакции

Пойдете?

Аноним, 30 августа 2021 6:45:20
Очень круто! Надо сходить. Еще бы поднять вопрос о соответствии главы города занимаемой должности и начале его отзыва с должности, как сейчас происходит в Новосибирске.
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Аноним, 30 августа 2021 6:58:43
3. Возврат прямых выборов мэра Бердска. Это понятно.
А строительство и перезонирование в утвердительном ключе не совсем. Отмена свалки и возврат зелёных зон?
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