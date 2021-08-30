Народный сход пройдет в Бердске 9 сентября по вопросам: запрет свалки около кладбища, возврат прямых выборов мэра и набережной

Независимый депутат Совета депутатов Новосибирска, кандидат в депутаты Госдумы Наталья Пинус и независимый депутат Совета депутатов Бердска Елена Белова объявили о Бердском сходе. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", мероприятие состоится 9 сентября в 19.00 на площади перед ЦУМом.
На народном сходе будет обсуждение трех важных для каждого бердчанина вопросов:
1. Строительство мусорного полигона на землях Искитимского района, но на границе с Бердском.
2. Перезонирование рекреационных зон под жилое строительство. Возврат набережной на ул. Попова жителям Бердска.
3. Возврат прямых выборов мэра Бердска.
Организаторы дадут слово каждому желающему или представителю любого политического движения России высказаться об этих актуальных и болезненных для Бердска тем. По окончании схода будет принята резолюция.
Заметим, что встреча 9 сентября 2021 года – это сход, и он проходит в рамках разрешенного российским законодательством формата – встречи кандидата с избирателями.
Количество присутствующих так же ничем и никем не ограничивается.
Тем, кто планирует выступить на сходе, необходимо связаться с организаторами по номеру телефона 8-952-913-58-60.
А строительство и перезонирование в утвердительном ключе не совсем. Отмена свалки и возврат зелёных зон?