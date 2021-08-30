Срочное сообщение: в домах Микрорайона Бердска нет горячей воды - список домов и дата запуска "горяченькой"

Не все жители Бердска смогли помыться в горячей ванне вчера, 29 августа. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", горячую воду во всем Бердске отключали на пять дней - с 24 августа.
Ее отключали из-за профилактических работ газовиков на муниципальных котельных.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава города Евгений Шестернин просил договориться с газовиками о переносе сроков отключения: дескать, бердчане в эти дни копают картошку, родители готовят детей к школе. Но поставщики газа были непреклонны — работают по своему графику.
Подключение остановленных котельных «Новой» и «Веги» к голубому топливу произошло без сбоев, но позже, чем планировали первоначально, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор муниципального Комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин.
Фактически вода появилась около 12.00 в воскресенье, 29 августа. Но, как выяснилась, не во всех домах.
- Бердске на ул. Микрорайоне с 1 по 9 дом вода горячая так и не появилась. Пусть делают всем домам перерасчёт, так как нормативы не соблюдены с момента включения газа на котельной. А именно с 27.08.21 с вечера! У всех стоят счётчики - никто не хочет пропускать воду! А управляющая компания не желает в выходные дни идти в квартиру и замерять температуру воды, - написал гневное сообщение житель Бердска 30 августа.
- На Красной Сибири, Павлова, Рогачева нет горячей воды до сих пор! Ни объявления, ничего! Где там мэр, который возмущался, что дети пойдут грязные на 1 сентября? Почему все молчат и бездействуют? Нам что, на площадь выходить, люди на грани! - возмущается Виталий.
Администрация Бердска прокомментировало ситуация с горячей водой в домах Бердска:
- 29 числа подача воды была возобновлена на всех котельных, кроме ЦТП-10А и ЦТП-15А в связи с ремонтными работами на магистральном трубопроводе. Подача воды возобновится до 17 часов 31 августа.
Список домов ЦТП-10А
ул. Рогачева, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а.
ул. Павлова, 4, 4/1, 6А, 8, 10.
ул. Красная Сибирь, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118.