Как пройдут линейки 1 сентября в Новосибирске и Бердске, стало известно

В администрации Новосибирска сообщили, что школьные линейки в честь Дня знаний пройдут в очном формате, но с соблюдением ряда ограничений. Отметим, что линейки удастся провести из-за снижения заболеваемости коронавирусом.
В администрации уточнили, что линейки буде проходить для каждого класса или параллели отдельно, чтобы избежать заболеваемости при большом скоплении людей.
При этом все линейки обязательно должны быть на свежем воздухе. Родителям присутствовать разрешили, но при соблюдении масочного режима.
Обучение будет проходить, как и в прошлом году, в одном классе для каждого отдельного класса. Педагоги будут сами приходить к ученикам.
Общие правила проведения линеек установлены для всей Новосибирской области.