«Кожа прикипела к одежде»: Обожженного при ударе током в Бердском лесхозе 18-летнего Алексея Симона увезли в ожоговый центр

В воскресенье пострадавшего от удара током в Бердском лесхозе 18-летнего Алексея Симона перевели из реанимации ЦГБ в палату травматологического отделения. Прошло 72 часа после поражения, и ток перестал «гулять» по органам, как рассказали врачи маме пострадавшего. А значит, Алексея теперь можно транспортировать. У него серьезные ожоги ног, рук, тела — четвертой степени тяжести. Но особенно обожжены ноги — стопы обуглились. Дарья Пашкова, мама Леши, не исключает, что придется ампутировать пальцы, делать пластические операции.
Днем 30 августа за Алексеем приехали врачи из Новосибирске. Его повезли в ожоговый центр. Алексей находится в стабильно тяжелом состоянии. Посте того, как его спасли, сознания он больше не терял.
Дарья выражает огромную благодарность врачам Бердской ЦГБ, особенно травматологу Андрею Баталову и реанимационной бригаде, всему медицинскую персоналу, за чуткое отношение к ее сыну. За то, что они сделали все возможное, чтобы ее сын выжил, чтобы минимизировать возможные негативные последствия травмы.
Алексей Симон со своим другом Вячеславом Маковским в 2021 году закончили школу и поступили в Бердский политехнический колледж (бывший БЭМТ). А перед новым учебным годом решили подзаработать на новые кроссовки. Вот и пошли собирать еловые шишки в лесхоз. За 1 кг платят 40 рублей. Но 26 августа рабочий день у них так и не начался. Выехать в лес они не успели. Стрела крана, установленного на ЗиЛе задела провода линии электропередачи и произошла трагедия. 66-летний водитель Валерий Овчинников погиб на месте от удара током — его тело обуглилось. А Алексей в это время держался за люльку, собираясь в нее залезать. Слава стоял рядом, еще не прикоснулся к машине. Но он бросился спасать друга, поэтому в больницу попали оба.
- А в приемном покое сын попросил друга сфотографировать его для меня. Говорит, буду улыбаться, чтобы мама не переживала, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Дарья.
Врачи постоянно были с ней на связи и делают благоприятные прогнозы.
- По левой стороне у Леши ток прошел больше. Обрезали левую штанину, потому что одежда прикипела к телу. Кофта в дырах. Руки обожжены по локти, кожа прилипла. Живот меньше обожжен — первая степень ожогов. Приезжали врачи из области, разбинтовывали руки, чтобы посмотреть. Пока они делают благоприятные прогнозы по рукам. Пальцы удастся сохранить. Может только некоторые фаланги придется убрать. Врачи переживают за состояние внутренних органов — чтобы ток, который «гуляет» по организму, сердце не затронул. Надо было выждать 72 часа — находиться в состоянии покоя. Как говорят врачи, на левой ноге точно будет ампутация пальцев, так как даже косточки поплавились. Возможна деформация стопы, - рассказала подробности Дарья.
Повидавшись с сыном перед реанимацией, когда у него прошел шок, Дарья пошла в лесхоз на место трагедии.
- Я увидела четыре вдавленных места, где стояли опоры крана. И два обгоревших пятна — тут стоял Леша, - плачет мама.
Она предполагает, что в момент трагедии водитель «полез под капот», поскольку он был открыт:
Она предполагает, что в момент трагедии водитель «полез под капот», поскольку он был открыт:
- Слава стоял рядом, а Леша полез в люльку. И когда он к ней прикоснулся, произошла вспышка, треск. Слава мне рассказал, что Алексея всего трясло — голова болталась. Он подбежал, чтобы оттолкнуть сына от машины. Но его отбросило волной. Он упал, но когда увидел, что у Алексея горят кроссовки, вскочил и толкнул его. Они упали вместе — Вячеслав на Лешу. И тут он понял, что у Алексея сердце не бьется. Слава закричал. Тогда подбежал сотрудник лесхоза Константин Морозов, положил его на колено, достал язык и сделал массаж сердца. И тут Леша пришел в себя и открыл глаза, - со слезами рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Дарья историю спасения сына.
Она никогда не забудет то, что сделали для Алексея и для нее Вячеслав Маковский и Константин Морозов. Они подарили ее сыну вторую жизнь. А в понедельник Дарья поехала вместе с сыном на «скорой» из Бердска в новосибирскую больницу.
Теперь Алексею предстоит не только длительное лечение, но и учеба в колледже. Возможно, ему разрешат учиться дистанционно, чтобы не терять время. Кстати, Леша и Слава собираются для начала стать электриками. Алексей планировал продолжить образование и стать летчиком.
Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели сотрудника Бердского лесхоза и травмировании двух человек. 26 августа был первым и последним рабочим днем Алексея.
Подробности — в ближайшее время.