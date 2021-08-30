«Кожа прикипела к одежде»: Обожженного при ударе током в Бердском лесхозе 18-летнего Алексея Симона увезли в ожоговый центр
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Кожа прикипела к одежде»: Обожженного при ударе током в Бердском лесхозе 18-летнего Алексея Симона увезли в ожоговый центр

2:18:418/30/2021,Анастасия СолодковаФото: Предоставлено Дарьей Пашковой
0

Пострадавшему предстоит ампутация пальцев на ноге и пластические операции. Его мама бесконечно благодарна врачам за спасение сына, закончившего школу в 2021 году.

У Алексея Симона обожжены руки и нога, часть туловища. Его везут в новосибирский ожоговый центр

В воскресенье пострадавшего от удара током в Бердском лесхозе 18-летнего Алексея Симона перевели из реанимации ЦГБ в палату травматологического отделения. Прошло 72 часа после поражения, и ток перестал «гулять» по органам, как рассказали врачи маме пострадавшего. А значит, Алексея теперь можно транспортировать. У него серьезные ожоги ног, рук, тела — четвертой степени тяжести. Но особенно обожжены ноги — стопы обуглились. Дарья Пашкова, мама Леши, не исключает, что придется ампутировать пальцы, делать пластические операции.

Днем 30 августа за Алексеем приехали врачи из Новосибирске. Его повезли в ожоговый центр. Алексей находится в стабильно тяжелом состоянии. Посте того, как его спасли, сознания он больше не терял.

Дарья выражает огромную благодарность врачам Бердской ЦГБ, особенно травматологу Андрею Баталову и реанимационной бригаде, всему медицинскую персоналу, за чуткое отношение к ее сыну. За то, что они сделали все возможное, чтобы ее сын выжил, чтобы минимизировать возможные негативные последствия травмы.

Алексей Симон со своим другом Вячеславом Маковским в 2021 году закончили школу и поступили в Бердский политехнический колледж (бывший БЭМТ). А перед новым учебным годом решили подзаработать на новые кроссовки. Вот и пошли собирать еловые шишки в лесхоз. За 1 кг платят 40 рублей. Но 26 августа рабочий день у них так и не начался. Выехать в лес они не успели. Стрела крана, установленного на ЗиЛе задела провода линии электропередачи и произошла трагедия. 66-летний водитель Валерий Овчинников погиб на месте от удара током — его тело обуглилось. А Алексей в это время держался за люльку, собираясь в нее залезать. Слава стоял рядом, еще не прикоснулся к машине. Но он бросился спасать друга, поэтому в больницу попали оба.

- А в приемном покое сын попросил друга сфотографировать его для меня. Говорит, буду улыбаться, чтобы мама не переживала, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Дарья.

Врачи постоянно были с ней на связи и делают благоприятные прогнозы.
- По левой стороне у Леши ток прошел больше. Обрезали левую штанину, потому что одежда прикипела к телу. Кофта в дырах. Руки обожжены по локти, кожа прилипла. Живот меньше обожжен — первая степень ожогов. Приезжали врачи из области, разбинтовывали руки, чтобы посмотреть. Пока они делают благоприятные прогнозы по рукам. Пальцы удастся сохранить. Может только некоторые фаланги придется убрать. Врачи переживают за состояние внутренних органов — чтобы ток, который «гуляет» по организму, сердце не затронул. Надо было выждать 72 часа — находиться в состоянии покоя. Как говорят врачи, на левой ноге точно будет ампутация пальцев, так как даже косточки поплавились. Возможна деформация стопы, - рассказала подробности Дарья.

Повидавшись с сыном перед реанимацией, когда у него прошел шок, Дарья пошла в лесхоз на место трагедии.
- Я увидела четыре вдавленных места, где стояли опоры крана. И два обгоревших пятна — тут стоял Леша, - плачет мама.

Она предполагает, что в момент трагедии водитель «полез под капот», поскольку он был открыт:
Она предполагает, что в момент трагедии водитель «полез под капот», поскольку он был открыт:
- Слава стоял рядом, а Леша полез в люльку. И когда он к ней прикоснулся, произошла вспышка, треск. Слава мне рассказал, что Алексея всего трясло — голова болталась. Он подбежал, чтобы оттолкнуть сына от машины. Но его отбросило волной. Он упал, но когда увидел, что у Алексея горят кроссовки, вскочил и толкнул его. Они упали вместе — Вячеслав на Лешу. И тут он понял, что у Алексея сердце не бьется. Слава закричал. Тогда подбежал сотрудник лесхоза Константин Морозов, положил его на колено, достал язык и сделал массаж сердца. И тут Леша пришел в себя и открыл глаза, - со слезами рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Дарья историю спасения сына.

Она никогда не забудет то, что сделали для Алексея и для нее Вячеслав Маковский и Константин Морозов. Они подарили ее сыну вторую жизнь. А в понедельник Дарья поехала вместе с сыном на «скорой» из Бердска в новосибирскую больницу.

Теперь Алексею предстоит не только длительное лечение, но и учеба в колледже. Возможно, ему разрешат учиться дистанционно, чтобы не терять время. Кстати, Леша и Слава собираются для начала стать электриками. Алексей планировал продолжить образование и стать летчиком.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели сотрудника Бердского лесхоза и травмировании двух человек. 26 августа был первым и последним рабочим днем Алексея.

Подробности — в ближайшее время.

Что известно об убийстве российского подполковника в Донбассе
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Крушение самолета в Подмосковье: почему погибли все на борту
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Известный режиссер видел онкобольную Заворотнюк
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Подписан указ о снятии Васильевой с поста: что случилось
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Названа средняя зарплата учителя в Москве: неожиданная сумма
Почему спать рядом с телефоном опасно для здоровья
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
ожогиампутацияшишкиблагодарность врачампластические операциитравматологБердский лесхозДарья ПашковаАлексей СимонВалерий Овчинников
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Лесхоз накажут?

Михаил, 30 августа 2021 7:34:23
Очень жаль парня, на всю жизнь теперь инвалид, за это кто-то должен ответить.
0
0
Ответить

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ клинике "Санитас" вы можете пройти МР-энтерографию кишечника
2:54:42 8/30/2021
В клинике "Санитас" вы можете пройти МР-энтерографию кишечника
БердскИмена лучших самодеятельных актеров и чтецов региона назовут в Бердске 11 сентября 2021
2:46:06 8/30/2021
Имена лучших самодеятельных актеров и чтецов региона назовут в Бердске 11 сентября 2021
«Всплывает отдельно от лодки уже лицом вниз»: спортсмены рассказали о смерти вице-президента Федерации рафтинга Алтая Кирилла Косогорова
2:34:36 8/30/2021
«Всплывает отдельно от лодки уже лицом вниз»: спортсмены рассказали о смерти вице-президента Федерации рафтинга Алтая Кирилла Косогорова
Благоприятные даты по лунному календарю для сбора картошки: Как правильно хранить и нужно ли ее мыть?
2:20:52 8/30/2021
Благоприятные даты по лунному календарю для сбора картошки: Как правильно хранить и нужно ли ее мыть?
Бердск«Кожа прикипела к одежде»: Обожженного при ударе током в Бердском лесхозе 18-летнего Алексея Симона увезли в ожоговый центр
2:18:41 8/30/2021
«Кожа прикипела к одежде»: Обожженного при ударе током в Бердском лесхозе 18-летнего Алексея Симона увезли в ожоговый центр
БердскКакая погода будет 1 сентября в Новосибирске и Бердске: Точный прогноз
2:14:02 8/30/2021
Какая погода будет 1 сентября в Новосибирске и Бердске: Точный прогноз
Погода 1 сентября 2021 года: Будет ли дождь и заморозки?
1:50:31 8/30/2021
Погода 1 сентября 2021 года: Будет ли дождь и заморозки?
"Эти уроды ржали над ней": Шокирующее подробности жесткого насилия и убийства 15-летней школьницы из Башкирии рассказала подруга
1:50:25 8/30/2021
"Эти уроды ржали над ней": Шокирующее подробности жесткого насилия и убийства 15-летней школьницы из Башкирии рассказала подруга
Америка ведет настоящую охоту на россиян за рубежом, сообщили в МИД РФ
1:41:52 8/30/2021
Америка ведет настоящую охоту на россиян за рубежом, сообщили в МИД РФ
Можно ли работать в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» 31 августа 2021 года? Главные запреты светлого дня
1:20:46 8/30/2021
Можно ли работать в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» 31 августа 2021 года? Главные запреты светлого дня