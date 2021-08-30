В баре "Галстук" Бердска в мужчину выстрелили из травматического пистолета. Подробности ЧП

В редакцию "Курьер. Среда Бердск" обратилась местная жительница и рассказала об очередном инциденте в баре «Галстук» в Бердске. По её словам, там произошла стрельба.
- В субботу утром стреляли в «Галстуке», жить невозможно просто, надоело. Полиция приезжала, скорая. Каждые выходные драки, а теперь уже и стреляют. На хозяина этого бара нет управы, - написала бердчанка 29 августа.
Обратившись в полицию Бердска, редакция "Курьер. Среда. Бердск" выяснила, что в тот вечер действительно пулей ранило мужчину.
- В полицию из медицинского учреждения 28 августа поступило сообщение о гражданине с огнестрельным ранениями, доставленном с адреса, который находится недалеко от клуба «Галстук». Предварительно, ранение получено им из пневматического пистолета. Туда прибыли сотрудники полиции. Мужчина пояснил, что якобы ранение получил в одном из клубов в городе Бердске. Проводится дальнейшая проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области 30 августа.
Владельцы бара "Галстук" отказались комментировать данный инцидент.
Напомним, бердчане не первый раз жалуются на бар «Галстук» и требуют закрыть его. Жители ближайших домов рассказывают, что под окнами пьяные орут до утра и дерутся, громко играет музыка, невозможно открыть окна.
Раньше бар работал до 02:00 ночи. Полиция приезжала по заявке и разгоняла веселящихся. Сейчас "Галстук" работает до самого утра, и жильцы совершенно не высыпаются. Они неоднократно обращались в полицию, но это не дало результатов.
Также стало известно, что одно из нарушений в "Галстуке" в 2021 году правоохранители выявили самостоятельно. Так, в январе, несмотря на ограничения функционирования общепитов в связи с пандемией, бар работал в ночное время.
Ранее "Курьер. Среда Бердск" сообщал, что в прошлом году в баре «Галстук» в ночь на 22 марта произошла драка, которая переместилась во двор домов по ул. Комсомольской. Был убит мужчина. Полицейские разыскивали подозреваемого в нем мужчину. Собственник бара «Галстук» Игорь Шмаков утверждал, что в самом баре не было конфликта. Покой отдыхающих не был нарушен. Он говорил, что в баре все прилично и спокойно.