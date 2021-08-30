Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления в Твери после предупреждения полиции

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн принял решение отказаться от выступления на фестивале в Твери из-за того, что полиция выдала ему предупреждение о необходимости соблюдать антиковидные меры. Об этом сообщил организатор фестиваля Максим Ларин.
- Мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписания, - сообщил он.
Напомним, что 28 августа к гостиничный номер Линлеманна нагрянули полицейские. Позднее в МВД заявили, что не имеют к вокалисту Rammstein претензий.
Позже появилась информация о том, что полиция завела административное дело в отношении продюсера лидера Rammstein Анара Рейбанда, ему вменяется нарушение миграционного режима.