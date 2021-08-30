Люди в Бердске стали очень озлобленными, мой город меня разочаровал!
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Люди в Бердске стали очень озлобленными, мой город меня разочаровал!

2:49:418/30/2021
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Больше мы сюда, конечно, не приедем.

Женщина с детьми пыталась уехать с вокзала на такси

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:

Немного отзыва о такси и гостиприимстве Бердска. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Я выросла в этом городе и уехала отсюда в 2004 году, но на протяжении 7 лет частенько бывала здесь и всё было хорошо. Но вот в эти тёплые деньки мы с 5 детьми и внучкой 5 месяцев, решили приехать в гости к бабушке (прабабушке). Сами мы из далека и путь был не лёгкий. Оказавшись с детьми в Бердске в 21:00,мы уже не на какой транспорт не успели. Решили воспользоваться такси и потерпели фиаско. Если все бояться возить детей, то вопрос кого вы вообще возите? И ваш знаменитый и крутой таксист, когда ему написали в личку, что нужно 2 машины и мы с детьми. В ответ вообще тишина. У нас уже даже не стоял вопрос цены, мы просто хотели уже уехать с вокзала, дети устали да и мы тоже. Спасибо такси Яндекс, очень доброжелательные водители, спасибо вам огромное за свою работу. Больше мы сюда, конечно, не приедем. И я поняла, что люди здесь стали очень озлобленными, мой город меня разочаровал!

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