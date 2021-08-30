Умерших в квартирах многоэтажки силой пытались переселить в комнаты общежития: Шокирующая история из Мурманска
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Умерших в квартирах многоэтажки силой пытались переселить в комнаты общежития: Шокирующая история из Мурманска

3:21:238/30/2021,Дарья КостинаФото: Предоставлено Алексеем Косаревским
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За двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры администрация города предлагала комнатки в общежитие. Такой неравный обмен метров удивил жильцов. А потом начался "суд ужасов".

Отчаянные жители начали писать про свой дом в соцсетях.
Отчаянные жители начали писать про свой дом в соцсетях.

Программа переселения из аварийного и ветхого жилья реализуется по всей России. Сотни довоенных многоэтажек расселяют, но часто битва за положенные «новые» метры длится месяцами, а то и годами. Как раз об этом история жителей одной хилой многоэтажки в Мурманске. В марте этого года на стенах дома по ул. Мурманской, 56, появился листок с постановлением на принудительное расселение, люди должны было до середины апреля покинуть свои гнездышки.

Как рассказал в беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» 30 августа, один из жильцов Алексей Косаревский, за двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры администрация города предлагала комнатки в общежитие. Такой неравный обмен метров удивил жильцов.
— Дом ждал 32 года, но не так подло. В программе переселения он с 2005 и 2016 годов. Мэр 20 декабря 2020 года посетил этот дом и обещал приобрести квартиры. Как оценивать улыбки и слова администрации города? В общем подстрочно — выживайте, — отметил житель аварийного дома.

Дальше, как рассказал Алексей Косеревский, начались походы в суд и борьба за своё право жить в нормальном жилье, но и там жителей ждал неприятный сюрприз — в суд вызвали не только живых жильцов, но и тех, кто умер. Но даже после судебного заседания все равно ничего решить не удалось. Отчаянные жители начали писать про свой дом в соцсетях. Вот что о суде сообщал Алексей Косаревский.

— Компетентность юридического отдела администрации г. Мурманск, рассматривается тем, что сегодня будет не фильм ужасов, а суд ужасов. Почему? В суд вызваны не только живые жильцы дома, но бывшие жильцы дома, которые умерли. Будем ждать катафалки и заклинателей, которые будут оживлять трупы, чтобы их по решению суда, выселил из квартир и поселили в общежитие, которое даже выделили для этого. Что можно сказать о прошедшем суде. Представитель Жилищного комитета, оказался не только не осведомленным о реальном состоянии дома, но и рассказывал в суде сказки, как могут пострадать люди с колясками проходя мимо нашего дома — что к делу отселения вообще не относилось. Цинично списал со счета переселения двух моих детей, сказав что переселит собственников, а остальные пусть остаются, не люди они. Жену боевого солдата, как и солдата ВС РФ, моего сына, за человека не посчитал. Я лично рассмотрел это как оскорбление. Представитель от газа так же не ориентировался о состоянии газового оборудования, — написал Алексей Косаревский в соцсетях.

Так обстояли дела у жителей 56-го дома по ул. Мурманской в Мурманске буквально три дня назад, но уже сегодня, 30 августа, проблема с переселением начала решаться. Алексей Косаревский поделился с «Курьер. Среда. Бердск» радостной новостью — после встречи с мэром Мурманска, жителей ветхого дома расселят в новые квартиры, либо выплатят деньги.

— На данный момент, при личном вмешательстве мэра города Мурманск Евгения Никора, наше дело с принудительной высылкой из дома остановлено. И не просто остановлено, но и согласовано необходимые метражи по переселении в новые квартиры, для кого-то маневренный, для кого то временно до согласования по выкупу. Трагическая развязка не состоялась, мэр просто лёг грудью за всех жителей и не допустил бюрократическому издевательству над жителями. Мы неоднократно уже убедились в неравнодушный действиях нашего мэра, — отметил Алексей Косаревский.

Начались походы в суд и борьба за своё право жить в нормальном жилье
Начались походы в суд и борьба за своё право жить в нормальном жилье

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Справедливо ли жители аварийного дома хотят такие же метры в новом фонде?

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