Российские школы могут отказаться от пятибалльной шкалы оценок
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Российские школы могут отказаться от пятибалльной шкалы оценок

3:12:528/30/2021Фото: pixabay
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Правда, только по нескольким предметам школьной программы.

По некоторым предметам могут перестать ставить оценки

Заместитель министра просвещения Анастасия Зырянова заявила о том, что некоторые школы могут отказаться от пятибалльной системы оценки знаний в полу системы «зачет-незачет». Но это произойдет только там, где родители одобрят это нововведение. Но отметим, что речь идет только о рисовании, физической культуре и музыке.

Ранее экспертное сообщество выступило с просьбой вывести указанные предметы на факультативы, мотивируя это разными художественными способностями и различиями в физическом состоянии детей.

- С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем - изобразительное искусство, музыка и физическая культура - может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы "зачет-незачет", - пояснила Зырянова

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