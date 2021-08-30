Российские школы могут отказаться от пятибалльной шкалы оценок

Заместитель министра просвещения Анастасия Зырянова заявила о том, что некоторые школы могут отказаться от пятибалльной системы оценки знаний в полу системы «зачет-незачет». Но это произойдет только там, где родители одобрят это нововведение. Но отметим, что речь идет только о рисовании, физической культуре и музыке.
Ранее экспертное сообщество выступило с просьбой вывести указанные предметы на факультативы, мотивируя это разными художественными способностями и различиями в физическом состоянии детей.
- С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем - изобразительное искусство, музыка и физическая культура - может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы "зачет-незачет", - пояснила Зырянова