Мощнейший ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана

Вчера, 29 августа, на побережье Луизианы обрушился один из самых мощных ураганов последних лет «Ида». Ему присвоили четвертую категорию мощности. Штат и его крупнейший город Новый Орлеан в 2005 году уже испытали на себе разрушительный ураган «Катрина», который унес жизни почти 2 тыс. человек. Синоптики предупредили, что «Ида» будет губительнее «Катрины», а потенциально станет самым мощным ураганом в истории Луизианы за последние 170 лет.
В настоящее время ураган ослаб до первой категории. По состоянию на 23:00 по местному времени (07:00 мск 30 августа) скорость ветра в пределах урагана упала ниже 43 м/с и достигает 42,5 м/с. Таким образом ураган ослаб, ему присвоена первая категория из пяти возможных.