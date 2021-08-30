Мощнейший ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана
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Мощнейший ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана

3:39:558/30/2021Фото: Justin Mitchell/The Sun Herald via AP
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Скорость ветра достигала 250 километров в час и почти миллион жителей остались без электричества.

Ида стал самым мощным ураганом за последние 170 лет

Вчера, 29 августа, на побережье Луизианы обрушился один из самых мощных ураганов последних лет «Ида». Ему присвоили четвертую категорию мощности. Штат и его крупнейший город Новый Орлеан в 2005 году уже испытали на себе разрушительный ураган «Катрина», который унес жизни почти 2 тыс. человек. Синоптики предупредили, что «Ида» будет губительнее «Катрины», а потенциально станет самым мощным ураганом в истории Луизианы за последние 170 лет.

Ураган сносил все на своем пути
При четвертой категории мощности ураганов скорость ветра достигает 250 километров в час. Ураган срывает крыши, полностью разрушает небольшие дома, существенно вредит капитальным строениям. Ураганы 4-й категории вырывают с корнем большинство деревьев, вызывают затопление суши на много километров вглубь береговых линий. Как правило, повреждения инфраструктуры после таких тайфунов устраняют на протяжении нескольких недель. Эксперты предполагают, что Ида может разрушить нефтяную инфраструктуру штата.

Скорость ветра доходила до 250 километров в час

В настоящее время ураган ослаб до первой категории. По состоянию на 23:00 по местному времени (07:00 мск 30 августа) скорость ветра в пределах урагана упала ниже 43 м/с и достигает 42,5 м/с. Таким образом ураган ослаб, ему присвоена первая категория из пяти возможных.

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