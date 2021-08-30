С тяжелым пороком глаза родился младенец у переболевшей коронавирусом мамы в России

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что у новорожденного, мать которого перенесла COVID-19 на пятой-шестой неделе беременности, развился тяжелый порок глаза. Также, по ее словам, появляются все новые свидетельства негативного влияния коронавируса на плод.
- Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности, — сказала Пшеничная.
Она уточнила, что в этом случае порок развития глаза (односторонний микрофтальм, гипоплазия зрительного нерва и врожденная ретинопатия) аналогичен тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности.