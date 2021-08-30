С тяжелым пороком глаза родился младенец у переболевшей коронавирусом мамы в России
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С тяжелым пороком глаза родился младенец у переболевшей коронавирусом мамы в России

3:59:388/30/2021Фото: pixabay
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- Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности.

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что у новорожденного,  мать которого перенесла COVID-19 на пятой-шестой неделе беременности, развился тяжелый порок глаза. Также, по ее словам, появляются все новые свидетельства негативного влияния коронавируса на плод.

- Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности, — сказала Пшеничная.

Она уточнила, что в этом случае порок развития глаза (односторонний микрофтальм, гипоплазия зрительного нерва и врожденная ретинопатия) аналогичен тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности.

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