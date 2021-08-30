Коронавирус унес жизни еще 8 человек в Новосибирской области

Сегодня, 30 августа, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за последние сутки в регионе выявили 167 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Общее число зарегистрированных случаев заражения достигло 58 326.
За сутки от COVID-19 в области скончалось 8 пациентов. Всего же жертвами коронавируса стало 2 644 жителя.
Также за прошедший день от коронавируса выздоровело 32 жителя региона. Общее количество выздоровевших насчитывает 47 628 человек.
Отметим, что на данный момент самым эффективным средством борьбы с коронавирусом является вакцинация. В России на данный момент одобрено пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это «КовиВака», «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», а также «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор».