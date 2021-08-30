Толпа подростков жестоко запинала школьника из-за девушки в Новосибирске

Накануне в соцсетях появилось шокирующее видео, на кадрах которого толпа подростков избивает 15-летнего школьника. Мальчишку нещадно бьют по лицу, брызгают в него перцовкой. Парень только успевает уворачиваться от ударов и кричать: «За что?».
Как выяснилось, видео было снято в Новосибирске. Один из главных героев ролика - Андрей(имя изменено). Парня считают местным хулиганом, обвиняют его в избиении других подростков. У него есть девушка — Алина(имя изменено). Она-то, по версии местных, и стала яблоком раздора между Андреем и пострадавшим.
Андрей позвал соперника за гаражи и начал выяснять с ним отношения. Но пришел не один, а с целой толпой друзей. Сначала они прыснули Артуру в глаза из перцового баллончика, а после того, как парень упал на колени и заорал от боли, школьник и его друзья стали пинать подростка.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили:
- В полицию поступило сообщение о конфликте между подростками у дома по улице Кропоткина г. Новосибирска. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются участники произошедшего, выясняются обстоятельства произошедшего.