Герой России Роман Шадрин скончался в возрасте 54 лет
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Герой России Роман Шадрин скончался в возрасте 54 лет

5:01:428/30/2021Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ
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Ветеран Чеченской войны страдал от онкологии.

Шадрин ушел на 55 году жизни
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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На 55-ом году жизни скончался Герой России, ветеран Чеченской войны Роман Шадрин.

- У Романа Александровича была онкология, сделали операцию, и здоровье, наверное, не выдержало, но точных обстоятельств я не знаю, — сказал его друг, полковник внутренних войск МВД Серик Султангабиев.

Через некоторое время информацию и его смерти подтвердила и жена Шадрина Наталья.
Роман Шадрин родился 23 января 1967 года в станице Кутейниковская Зимовниковского района Ростовской области. С 25 декабря 1994 года участвовал в первой чеченской кампании. Год спустя ему присвоили звание Героя России.

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