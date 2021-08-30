Герой России Роман Шадрин скончался в возрасте 54 лет

На 55-ом году жизни скончался Герой России, ветеран Чеченской войны Роман Шадрин.
- У Романа Александровича была онкология, сделали операцию, и здоровье, наверное, не выдержало, но точных обстоятельств я не знаю, — сказал его друг, полковник внутренних войск МВД Серик Султангабиев.
Через некоторое время информацию и его смерти подтвердила и жена Шадрина Наталья.
Роман Шадрин родился 23 января 1967 года в станице Кутейниковская Зимовниковского района Ростовской области. С 25 декабря 1994 года участвовал в первой чеченской кампании. Год спустя ему присвоили звание Героя России.