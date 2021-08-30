Число жертв американского авиаудара в Кабуле выросло до 12

Число жертв в результате авиаудара по автомобилю в Кабуле, нанесенного вооруженными силами США, увеличилось до 12, сообщает телеканал Al-Jazeera.
Напомним, что американские военные сообщали о том, что уничтожили автомобиль в столице Афганистана с помощью беспилотника. Выяснилось, что в этом автомобиле перевозили большое количество взрывчатки. Позднее телеканал CNN сообщил, что при ударе с американского беспилотника в Кабуле погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей.
С помощью этой взрывчатки намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство"*. Отметим, что в результате американской атаки уничтожены два автомобиля и частично разрушен жилой дом.
*Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.