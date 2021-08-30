Завод по производству целлюлозы из мискантуса построят в Бердске
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Завод по производству целлюлозы из мискантуса построят в Бердске

5:39:458/30/2021Фото: pixabay
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Это станет новым видом сырья и заменит хлопчатник.

Новый завод появится в Бердске

Совсем скоро в Бердске появится промышленное предприятие по выпуску целлюлозы из мискантуса, который станет новым видом сырья и заменит хлопчатник. Как рассказали в пресс-службе новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, соответствующее соглашение было подписано в рамках международного форума "Технопром". Планируется, что на заводе будут выпускать не менее 50 тысяч тонн целлюлозы в год.
Договор подписан с АО "НПО "Биотехкомпозит". Эта компания несколько лет назад заинтересовалась работой новосибирских генетиков, которые вывели особый сорт растения - мискантус Сорановский. Он комфортно чувствует себя в российском климате и каждый год дает урожай растительной массы с богатым содержанием веществ, ценных для промышленности.

-  В сотрудничестве с учеными Института нефтехимического синтеза РАН мы первыми в мире сумели получить из мискантуса растворимую целлюлозу, причем речь идет о промышленных масштабах, - отметил генеральный конструктор компании Михаил Азанов. - Более того, мы научились получать несколько видов целлюлозы, в зависимости от того, для каких целей планируется ее использовать - в лакокрасочном производстве, для нужд фармацевтических предприятий или для выпуска биоразлагаемой упаковки и одноразовой посуды.

В настоящее время организация  работает над созданием малотоннажного производства целлюлозы для упаковки посуды, часть оборудования для подмосковного завода уже закуплена за рубежом, часть будет заказано в Бердске, сообщает Российская газета.

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