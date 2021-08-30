Четвертую медаль на Паралимпиаде-2020 завоевал алтайский пловец Роман Жданов
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Четвертую медаль на Паралимпиаде-2020 завоевал алтайский пловец Роман Жданов

7:37:358/30/2021Фото: Mash
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Категория спортсмена — поражение опорно-двигательного аппарата. В настоящее время российская команда паралимпийцев находится на четвертом месте по числу медалей.

Роман Жданов - паралимпиец из Алтая

Бронзовую медаль завоевал спортсмен с Алтая Роман Жданов. По результатам заплыва для паралимпийцев в категории S4 он стал третьим, проплыв 200 метров вольным стилем.

Его результат - 2.58,48 секунды и четвертая медаль на Паралимпиаде. Пловец соревнуется в категории спортсменов в нарушением опорно-двигательного аппарата.

В настоящее время российская команда паралимпийцев находится на четвертом месте по числу медалей. Всего у российской команды 56 наград, среди которых 16 золотых, 11 серебряных и 29 бронзовых.

Первое место по числу завоеванных медалей у Китая. Паралимпиада в Токио буде проходить до 5 сентября.

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