Четвертую медаль на Паралимпиаде-2020 завоевал алтайский пловец Роман Жданов

Бронзовую медаль завоевал спортсмен с Алтая Роман Жданов. По результатам заплыва для паралимпийцев в категории S4 он стал третьим, проплыв 200 метров вольным стилем.
Его результат - 2.58,48 секунды и четвертая медаль на Паралимпиаде. Пловец соревнуется в категории спортсменов в нарушением опорно-двигательного аппарата.
В настоящее время российская команда паралимпийцев находится на четвертом месте по числу медалей. Всего у российской команды 56 наград, среди которых 16 золотых, 11 серебряных и 29 бронзовых.
Первое место по числу завоеванных медалей у Китая. Паралимпиада в Токио буде проходить до 5 сентября.