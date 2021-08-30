Новое заявление о выплате 10 000 рублей пенсионерам: 454 млрд рублей выделило правительство

Правительство выделит более 454 млрд рублей на президентские выплаты пенсионерам. Об этом в понедельник сообщили в кабмине.
По указу Владимира Путина в сентябре все российские пенсионеры автоматически получат единовременную выплату в 10 000 рублей. Распоряжение о выделении на эти цели более 433,3 млрд рублей подписал премьер Михаил Мишустин.
Деньги поступят из резервного фонда правительства. Это решение Мишустин озвучил во время совещания с вице-премьерами 30 августа.
«Важно, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее. Без лишних бюрократических формальностей», – отметил глава кабмина.
Также готовится к подписанию распоряжение о выделении более 21,1 млрд рублей на выплаты военным пенсионерам. О них премьер также упомянул в своем выступлении.
Общий объем средств на единовременные выплаты пенсионерам составит 454,4 млрд рублей.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", для получения 10 000 рублей россиянам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки.
Разово выплатить всем пенсионерам по 10 000 рублей предложил президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия», которая прошла 22 августа, сообщал "Курьер. Среда. Бердск.
Напомним, что единовременное пособие получат те, кто имеет статус пенсионера на 31 августа 2021 года.