Новое заявление о выплате 10 000 рублей пенсионерам: 454 млрд рублей выделило правительство
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Новое заявление о выплате 10 000 рублей пенсионерам: 454 млрд рублей выделило правительство

6:02:248/30/2021
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Для получения денег россиянам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки.

Мишустин
Михаил Мишустин дал деньги пенсионерам

Правительство выделит более 454 млрд рублей на президентские выплаты пенсионерам. Об этом в понедельник сообщили в кабмине.

По указу Владимира Путина в сентябре все российские пенсионеры автоматически получат единовременную выплату в 10 000 рублей. Распоряжение о выделении на эти цели более 433,3 млрд рублей подписал премьер Михаил Мишустин.

Деньги поступят из резервного фонда правительства. Это решение Мишустин озвучил во время совещания с вице-премьерами 30 августа.

«Важно, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее. Без лишних бюрократических формальностей», – отметил глава кабмина.

Также готовится к подписанию распоряжение о выделении более 21,1 млрд рублей на выплаты военным пенсионерам. О них премьер также упомянул в своем выступлении.

Общий объем средств на единовременные выплаты пенсионерам составит 454,4 млрд рублей.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", для получения 10 000 рублей россиянам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки.

Разово выплатить всем пенсионерам по 10 000 рублей предложил президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия», которая прошла 22 августа, сообщал "Курьер. Среда. Бердск.

Напомним, что единовременное пособие получат те, кто имеет статус пенсионера на 31 августа 2021 года.

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