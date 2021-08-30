Супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти с коронавирусом
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти с коронавирусом

7:49:498/30/2021Фото: daviesdivorcelaw.com
0

42-летняя миллионерша находится в американской клинике, ее подключили к аппарату ИВЛ.

Жена Прохора Шаляпина лежит на ИВЛ в Америке

На следующий день после проведения шикарной свадьбы 37-летнего Прохора Шаляпина и его 42-летней супруги Татьяны Дэвис, молодожены решили сходить развлечься. Шоу «Цирк Дю Солей» было шикарным, но на нем, видимо, Татьяна заразилась коронавирусом и слегла.

В настоящее время она находится в США . Ее лечат в клинике, где уже подключили к аппарату ИВЛ. У супруги Шаляпина диагностировано 80% поражение легких - она в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

- Мне повезло, что я накануне свадьбы сделал прививку, поэтому болезнь меня миновала. А Таня медлила, не хотела прививаться и вот итог — коронавирус в тяжелейшей форме — рассказал певец для «КП».

В настоящее время Прохор приехал по делам в Россию.

- У Тани 80 процентов поражения легких, я очень переживаю за нее. Главное, чтобы она выжила, - сокрушается молодой супруг.

Татьяна Дэвис — состоятельная дама, которая прожила в Канаде начиная с 90-х годов, когда ее семья переехала из России.

Пара вместе уже пару лет, во время общения с молодым артистом Татьяна не скупилась — каждое их свидание обходилось влюбленной в несколько миллионов рублей.

Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Талибы заявили, что ждёт посольство России в Кабуле
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Россиянку облили кипятком при приеме на работу
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Подписан указ о снятии Васильевой с поста: что случилось
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
свадьбасостояниеИВЛкоронавирусПрохор ШаляпинТатьяна Дэвис
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Выберется?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Четвертую медаль на Паралимпиаде-2020 завоевал алтайский пловец Роман Жданов
7:37:35 8/30/2021
Четвертую медаль на Паралимпиаде-2020 завоевал алтайский пловец Роман Жданов
Сильная молитва к празднику чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» 31 августа: О чем обязательно стоит попросить Богоматерь в этот день
7:20:10 8/30/2021
Сильная молитва к празднику чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» 31 августа: О чем обязательно стоит попросить Богоматерь в этот день
Выплату в 10 000 рублей получат на карту 2 сентября 30,7 млн пенсионеров
7:12:03 8/30/2021
Выплату в 10 000 рублей получат на карту 2 сентября 30,7 млн пенсионеров
БердскМэр Бердска запретил сваливать снег на пешеходных переходах у школ
6:52:15 8/30/2021
Мэр Бердска запретил сваливать снег на пешеходных переходах у школ
Новую назальную вакцину от коронавируса создали на основе вируса гриппа
6:32:51 8/30/2021
Новую назальную вакцину от коронавируса создали на основе вируса гриппа
В пропаже детей обвиняют тюменского француза: Добрый "дядя Поль" вызывает подозрение
6:26:46 8/30/2021
В пропаже детей обвиняют тюменского француза: Добрый "дядя Поль" вызывает подозрение
Рождество Пресвятой Богородицы 2021: Дата праздника и светлые традиции
6:20:31 8/30/2021
Рождество Пресвятой Богородицы 2021: Дата праздника и светлые традиции
Новое заявление о выплате 10 000 рублей пенсионерам: 454 млрд рублей выделило правительство
6:02:24 8/30/2021
Новое заявление о выплате 10 000 рублей пенсионерам: 454 млрд рублей выделило правительство
БердскЗавод по производству целлюлозы из мискантуса построят в Бердске
5:39:45 8/30/2021
Завод по производству целлюлозы из мискантуса построят в Бердске
792 человека скончались от коронавируса в России за сутки на 30 августа 2021
5:31:03 8/30/2021
792 человека скончались от коронавируса в России за сутки на 30 августа 2021