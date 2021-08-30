Супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти с коронавирусом

На следующий день после проведения шикарной свадьбы 37-летнего Прохора Шаляпина и его 42-летней супруги Татьяны Дэвис, молодожены решили сходить развлечься. Шоу «Цирк Дю Солей» было шикарным, но на нем, видимо, Татьяна заразилась коронавирусом и слегла.
В настоящее время она находится в США . Ее лечат в клинике, где уже подключили к аппарату ИВЛ. У супруги Шаляпина диагностировано 80% поражение легких - она в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.
- Мне повезло, что я накануне свадьбы сделал прививку, поэтому болезнь меня миновала. А Таня медлила, не хотела прививаться и вот итог — коронавирус в тяжелейшей форме — рассказал певец для «КП».
В настоящее время Прохор приехал по делам в Россию.
- У Тани 80 процентов поражения легких, я очень переживаю за нее. Главное, чтобы она выжила, - сокрушается молодой супруг.
Татьяна Дэвис — состоятельная дама, которая прожила в Канаде начиная с 90-х годов, когда ее семья переехала из России.
Пара вместе уже пару лет, во время общения с молодым артистом Татьяна не скупилась — каждое их свидание обходилось влюбленной в несколько миллионов рублей.