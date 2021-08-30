Выплату в 10 000 рублей получат на карту 2 сентября 30,7 млн пенсионеров
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Выплату в 10 000 рублей получат на карту 2 сентября 30,7 млн пенсионеров

7:12:038/30/2021Фото: Кремлин.ру
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12,7 млн пенсионеров, получающие пенсии на дому через почтальонов или соцзащиту, получат выплаты одновременно с пенсией.

Голикова: 30,7 млн пенсионеров получат на карту 10 тысяч рублей 2 сентября
Сюжет: Все пособия Путина
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Новое заявление о выплате 10 000 рублей пенсионерам: 454 млрд рублей выделило правительствоПочему не все пенсионеры получат единовременную выплату в 10 000 рублей, разъяснил ПРФЕщё 574 новости

Получающим пенсии на банковскую карту россиянам единовременную выплату в размере 10 000 рублей перечислят в четверг, 2 сентября. Об этом в понедельник сообщали вице-премьер Татьяна Голикова.

"Выплаты единовременной помощи в один день - это уже сложившаяся, отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплаты уже 30,7 миллиона человек", - заявила зампред российского правительства.

12,7 миллиона пенсионеров, получают пенсии на дому через почтальонов или соцзащиту, получат выплаты одновременно с пенсией, отметила Голикова.

"Единовременная выплата в размере 10 000 рублей позволит поддержать доходы более 43 миллионов наших граждан. Помощь получат все получатели пенсий: как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсии по случаю кормильца", - констатировала вице-премьер.

Выплату пенсионерам предложил президент Владимир Путин,  он объяснив ростом инфляции сверх запланированного уровня - 6,5% вместо 4%.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", премьер Михаил Мишустин 30 августа распорядился выделить на эти цели 454 млрд рублей из резервного фонда правительства.

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