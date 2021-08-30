Выплату в 10 000 рублей получат на карту 2 сентября 30,7 млн пенсионеров

Получающим пенсии на банковскую карту россиянам единовременную выплату в размере 10 000 рублей перечислят в четверг, 2 сентября. Об этом в понедельник сообщали вице-премьер Татьяна Голикова.
"Выплаты единовременной помощи в один день - это уже сложившаяся, отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплаты уже 30,7 миллиона человек", - заявила зампред российского правительства.
12,7 миллиона пенсионеров, получают пенсии на дому через почтальонов или соцзащиту, получат выплаты одновременно с пенсией, отметила Голикова.
"Единовременная выплата в размере 10 000 рублей позволит поддержать доходы более 43 миллионов наших граждан. Помощь получат все получатели пенсий: как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсии по случаю кормильца", - констатировала вице-премьер.
Выплату пенсионерам предложил президент Владимир Путин, он объяснив ростом инфляции сверх запланированного уровня - 6,5% вместо 4%.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", премьер Михаил Мишустин 30 августа распорядился выделить на эти цели 454 млрд рублей из резервного фонда правительства.