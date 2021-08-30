За утилизацию мусора должен платить производитель упаковки: Госдума требует ускорить реформу

Утилизация тары должна стать вопросом, который решает производитель. О реформе расширенной ответственности производителя (РОП), которая должна быть реализована в кратчайшие сроки, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Он прокомментировал предложение Минэкономразвития о том, чтобы перенести реформу в сфере утилизации товаров и упаковки их производителями до 2024 года. По словам парламентария, данная проблема уже много лет обсуждается, но решения никакого нет.
- За утилизацию должен платить производитель. Это его проблемы, что он будет делать дальше с этой бутылкой, но на свалке она лежать не должна. Она должна быть переработана, эффективна, экологична, безопасна, — подчеркнул депутат.
Компаниям со сверхприбылями нет дела до утилизации тары, в которую они упаковали свой товар для продажи, считает Бурматов.
- Во всем мире принцип «загрязнитель платит» действует, и там не пищат производители по поводу того, что им приходится все за собой прибирать и перерабатывать или утилизировать. А у нас — деньги «срубил», сверхприбыль получил, а с мусором разбирайтесь граждане РФ и государство, — констатировал Владимир Бурматов.
Поручение главы государства должно быть выполнено и реализовано в кратчайшие сроки.
- Я считаю, что поручение президента должно быть услышано и исполнено, и расширенная ответственность производителя должна быть реализована в кратчайшие сроки. Государственная Дума, в частности наш комитет, к этому готов, — заключил парламентарий.
В Минэкономразвития предложили провести данную реформу в 2024 году, чтобы не вызвать резкого роста цен на товары, пишет ДумаА ТВ.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", депутат Госдумы Вера Ганзя пообещала на встрече с бердчанами, спросить в губернатора Андрея Травникова за мусорную свалку, которую собираются разместить на границе в Бердском.