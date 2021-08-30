За утилизацию мусора должен платить производитель упаковки: Госдума требует ускорить реформу
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За утилизацию мусора должен платить производитель упаковки: Госдума требует ускорить реформу

10:11:598/30/2021Фото: PxHere
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В Минэкономразвития предложили перенести до 2024 года принятие нового закона по утилизации, чтобы не повышать цены на товары.

Переработка упаковки должна стать делом производителя

Утилизация тары должна стать вопросом, который решает производитель. О реформе расширенной ответственности производителя (РОП), которая должна быть реализована в кратчайшие сроки, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он прокомментировал предложение Минэкономразвития о том, чтобы перенести реформу в сфере утилизации товаров и упаковки их производителями до 2024 года. По словам парламентария, данная проблема уже много лет обсуждается, но решения никакого нет.

- За утилизацию должен платить производитель. Это его проблемы, что он будет делать дальше с этой бутылкой, но на свалке она лежать не должна. Она должна быть переработана, эффективна, экологична, безопасна, — подчеркнул депутат.

Компаниям со сверхприбылями нет дела до утилизации тары, в которую они упаковали свой товар для продажи, считает Бурматов.

- Во всем мире принцип «загрязнитель платит» действует, и там не пищат производители по поводу того, что им приходится все за собой прибирать и перерабатывать или утилизировать. А у нас — деньги «срубил», сверхприбыль получил, а с мусором разбирайтесь граждане РФ и государство, — констатировал Владимир Бурматов.

Поручение главы государства должно быть выполнено и реализовано в кратчайшие сроки.

- Я считаю, что поручение президента должно быть услышано и исполнено, и расширенная ответственность производителя должна быть реализована в кратчайшие сроки. Государственная Дума, в частности наш комитет, к этому готов, — заключил парламентарий.

В Минэкономразвития предложили провести данную реформу в 2024 году, чтобы не вызвать резкого роста цен на товары, пишет ДумаА ТВ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", депутат Госдумы Вера Ганзя пообещала на встрече с бердчанами, спросить в губернатора Андрея Травникова за мусорную свалку, которую собираются разместить на границе в Бердском.

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