Путин похвастался показателем антител после вакцинации от коронавируса
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Путин похвастался показателем антител после вакцинации от коронавируса

10:31:538/30/2021
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Агитируя за вакцинацию, глава государства считает, что навязывать прививки от коронавируса нельзя.

Путин рассказал о показателях антител после вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей 30 августа рассказал, что после вакцинации от коронавируса у него держатся показатели антител, передает сайт Кремля. Руденя сообщил о ходе вакцинации в регионе, отметив, что местные власти уже прошли ревакцинацию.

«У меня держатся все эти показатели хорошо», — заявил Путин.

Два месяца назад в ходе прямой линии президент рассказал, что сделал прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Первым компонентом Путин привился 23 марта, вторым - 14 апреля.

Агитируя за вакцинацию, глава государства считает, что навязывать прививки от коронавируса нельзя.

Массовая вакцинация в России началасть в январе 2021 года. Прививку делают бесплатно всем желающим. В стране зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V»,  «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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