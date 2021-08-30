Путин похвастался показателем антител после вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей 30 августа рассказал, что после вакцинации от коронавируса у него держатся показатели антител, передает сайт Кремля. Руденя сообщил о ходе вакцинации в регионе, отметив, что местные власти уже прошли ревакцинацию.
«У меня держатся все эти показатели хорошо», — заявил Путин.
Два месяца назад в ходе прямой линии президент рассказал, что сделал прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Первым компонентом Путин привился 23 марта, вторым - 14 апреля.
Агитируя за вакцинацию, глава государства считает, что навязывать прививки от коронавируса нельзя.
Массовая вакцинация в России началасть в январе 2021 года. Прививку делают бесплатно всем желающим. В стране зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».