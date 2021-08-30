Нападки на Сталина с атаками на итоги Второй мировой войны сравнил Лавров

Попытки изобразить Иосифа Сталина главным злодеем своего времени являются частью атаки на прошлое России, на итоги Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде 30 августа.
«<Вы упомянули> Иосифа Сталина, который <...> всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время и после войны, — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», — цитирует главу МИДа ТАСС.
По словам Лаврова, внешняя политика России всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость.
1 июля 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующие поправки внесли в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Законопроект был подготовлен по поручению Путина, которое он дал в январе 2021 года.
Кроме того, глава государства неоднократно заявлял о недопустимости искажения исторической памяти о годах Великой Отечественной войны и роли СССР в ней. Заявления, что роль нацистского лидера Адольфа Гитлера и главы Советского Союза Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны одинакова, президент назвал чушью собачьей.
«Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи «Сталин — Гитлер». А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции — есть», — сказал Путин.
В попытках переписать историю он не раз обвинял зарубежные страны, что они «ставят на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны».