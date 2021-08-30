Бузова обвинила шоумена Соловьева в унижении женщин
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Бузова обвинила шоумена Соловьева в унижении женщин

11:09:328/30/2021Фото: Instagram
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Блогерша заявила, что никогда не придет на программу к телеведущему и «не позволит ему хайпиться за ее счет».

Блогерша Ольга Бузова обвинила телеведущего Соловьева в регулярном оскорблении девушек

Певица Ольга Бузова обвинила телеведущего Владимира Соловьева в том, что он регулярно оскорбляет и унижает женщин. Блогерша раскритиковала шоумена в своем Instagram.

По ее словам, они  никогда не поймет и не примет мужчину, который плохо обращается с женщинами — словесно и физически. Певица назвала такое поведение «дном».

«И есть один пассажир… зовут его Владимир Соловьев, который занимается просто абьюзингом, оскорбляет женщин регулярно. Приглашает в свои шоу гостей и их публично унижает», — аргументировала Бузова свое отношение к телеведущему.

Она отметила, что ей предлагали принять участие в программе Соловьева. Но она, говорит, никогда не придет на шоу к телеведущему и «не позволит ему хайпиться за ее счет». О какой именно программе идет речь, певица не назвала.

Ранее Бузова конфликтовала со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, который довел певицу до слез.

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