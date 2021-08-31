Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 31 августа 2021 в России и мире

• День борьбы с провалами в памяти
• День лошади (День Флора и Лавра)
• День ветеринарного работника
• Праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица»
• День шёпота травы
• День блога (Blog Day)
• Праздник иконы Божией Матери Одигитрия Трапезундская
• Международный день осведомлённости о передозировке (International Overdose Awareness Day)
• День «Мы любим мемуары» (We Love Memoirs Day)
• День традиционной африканской медицины (African Traditional Medicine Day)
• День еды на свежем воздухе (National Eat Outside Day) - США
• День смеси из сухофруктов и орехов (National Trail Mix Day) - США
• День учителя - Сингапур
• День гепарда - Иран
• День независимости - Кыргызстан
• День государственного языка (Limba Noastra) - Молдова
• День независимости - Тринидад и Тобаго
• День cвахи (National Matchmaker Day) - США
• День памяти жертв репрессий - Узбекистан
• День солидарности и свободы - Польша
• День «Люблю судиться вместе с адвокатами» (Love Litigating Lawyers Day) - США
• День Пуштунистана (Pashtunistan Day) - Афганистан
• День штата Южная Каролина (National South Carolina Day) - США
• День независимости (Hari Merdeka) - Малайзия
• День диатомовой земли (National Diatomaceous Earth Day) - США
• День единства белуджи и пуштунов (Baloch-Pashtun Unity Day) - Афганистан, Пакистан
• Вторник «Прикоснись к сердцу» (Touch A Heart Tuesday)
• Именины у Дениса, Ивана, Евгения, Михаила, Илариона, Георгия
• Хлебный день (Дожинки и досевки)
Важные события
1492 заключён первый мирный договор между Московским княжеством и Османской империей.
1786 в Российской империи упразднена Малороссийская коллегия.
1798 в Санкт-Петербурге и Николаеве учреждены училища корабельной архитектуры (ныне Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского, Санкт-Петербург и Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев).
1806 Александр I провозгласил бескорыстие основным принципом внешней политики России.
1892 Павел Михайлович Третьяков предложил Московской городской думе передать в дар городу созданную им художественную галерею.
1914 указом Николая II Санкт-Петербург переименован в Петроград.
1920 Из ворот завода «Красное Сормово» вышел первый выпущенный в СССР танк типа М («Русский Рено»), получивший собственное имя «Борец за революцию товарищ Ленин».
1925 принятие декрета о введении всеобщего начального обучения в СССР.
1935 рекорд Стаханова – за смену (5 часов 45 минут) он добыл 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз.
1947 первый полёт сельскохозяйственного самолёта СХА – прототипа многоцелевого самолёта Ан-2.
1955 в США представлен первый в мире автомобиль с солнечными батареями.
1961 разрыв СССР советско-американского моратория на ядерные испытания.
1977 первый полёт реактивного транспортного самолёта укороченного взлёта и посадки «Ан-72».
1994 завершён вывод российских войск из Германии.
1999 в Москве на Манежной площади произошёл взрыв.
2004 в Москве у входа на станцию метро «Рижская» произошёл теракт, погибло 10 человек.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend