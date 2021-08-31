Какой сегодня церковный праздник 31 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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31.08
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Какой сегодня церковный праздник 31 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:408/31/2021Фото: piqsels
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В этот день коней не привлекают к работе, не надевают на них седла. Их кормят досыта и дают лакомства.

церковь
Поста нет

Православные праздники 31 августа

Преподобного Иоанна Рыльского
Мучеников Флора и Лавра

Народные праздники

Фрол и Лавёр – лошадники

Согласно народному календарю в эту дату чтут память мучеников – Флора и Лавра – родных братьев.

В народе этих святых считают покровителями коней, поэтому праздник посвящают уходу за этими животными. Их купают, расчесывают, вплетают в хвост и гриву ленты. Священники окропляют лошадей святой водой.

В этот день коней не привлекают к работе, не надевают на них седла. Их кормят досыта и дают лакомства.

Лошадь храпит – к непогоде.

Приметы


  • Не слышно соловьев и кукушек – к концу августа они улетают в теплые края.
  • Воздух свежий и прозрачный – к скорому ненастью.
  • Умеренно теплый и сырой воздух и днем и ночью при отсутствии дождя – к ненастью.
  • Если воздух над лесом посинеет – тепло будет.
  • Облака низко стелятся – к непогоде.


Источник: my-calend

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