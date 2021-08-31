Какой сегодня церковный праздник 31 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 31 августаПреподобного Иоанна Рыльского
Мучеников Флора и Лавра
Народные праздники
Фрол и Лавёр – лошадники
Согласно народному календарю в эту дату чтут память мучеников – Флора и Лавра – родных братьев.
В народе этих святых считают покровителями коней, поэтому праздник посвящают уходу за этими животными. Их купают, расчесывают, вплетают в хвост и гриву ленты. Священники окропляют лошадей святой водой.
В этот день коней не привлекают к работе, не надевают на них седла. Их кормят досыта и дают лакомства.
Лошадь храпит – к непогоде.
Приметы
- Не слышно соловьев и кукушек – к концу августа они улетают в теплые края.
- Воздух свежий и прозрачный – к скорому ненастью.
- Умеренно теплый и сырой воздух и днем и ночью при отсутствии дождя – к ненастью.
- Если воздух над лесом посинеет – тепло будет.
- Облака низко стелятся – к непогоде.
Источник: my-calend