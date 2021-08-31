Икона Божией Матери «Всецарица» помогает онкологическим больным – чудодейственная молитва
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Икона Божией Матери «Всецарица» помогает онкологическим больным – чудодейственная молитва

10:20:088/31/2021Фото: Храм Живоначальной Троицы
0

У данной иконы просят от избавления от страшных недугов и заболеваний, в частности при онкологии. Также имеются записи об избавлении от наркотической или тяжелой алкогольной зависимости

икона
Список иконы в детском онкологическом центре Москвы замироточил

Одной из самых сильных и чудотворных икон Богородицы в России считается икона Божией матери Всецарица. Празднование ее осуществляется 31 августа - один день в году.

Документально было зарегистрировано великое множество чудесных случаев, когда неизлечимо больные очень тяжелыми заболеваниями чудесным образом после горячей молитвы выздоравливали. Объединяло всех этих людей то, что они от всей души и от самого чистого сердца верили силу исцеления, которое можно получить у данной иконы.

У данной иконы просят от избавления от страшных недугов и заболеваний, в частности при онкологии. Также имеются записи об избавлении от наркотической или тяжелой алкогольной зависимости, эта икона способна изгонять бесов, защищать от колдовства и магии.

Родители молятся перед этим ликом Богородицы о своих детях, чтобы помочь обрести им истинный путь. Можно молиться перед данной иконой и при других душевных и телесных заболеваниях, а также просить защиты при любых трудных житейских ситуациях. Молиться могут не только сами заболевшее, но и их родные. Подлинная икона сегодня хранится на горе Афон в Греции, в Ватопедском монастыре. В некоторых городах России имеются не менее чудотворные списки, один из которых является мироточивым.



Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Резкий ответ Госдумы на просьбу Киева о транзите газа
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
молитвапраздникив чем помогаетикона Всецарица
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть такая икона?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Военные силы США полностью покинули Афганистан 31 августа 2021
10:16:35 8/31/2021
Военные силы США полностью покинули Афганистан 31 августа 2021
БердскПрыгающий с тарзанки в речку Гуменку мальчик сломал руку в Бердске
10:14:30 8/31/2021
Прыгающий с тарзанки в речку Гуменку мальчик сломал руку в Бердске
БердскТелеведущая Татьяна Лазарева собралась идти наблюдателем на выборах в Бердске
10:01:47 8/31/2021
Телеведущая Татьяна Лазарева собралась идти наблюдателем на выборах в Бердске
Паралимпиада-2020 в Токио: Медальный зачет сборных со всего мира на 31 августа
9:48:51 8/31/2021
Паралимпиада-2020 в Токио: Медальный зачет сборных со всего мира на 31 августа
Все симптомы коронавируса: по всем штаммам
9:44:30 8/31/2021
Все симптомы коронавируса: по всем штаммам
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш покинула Россию
9:36:18 8/31/2021
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш покинула Россию
Гороскоп на 1 сентября 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:04 8/31/2021
Гороскоп на 1 сентября 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Владимир Путин едет с рабочей поездкой на Дальний Восток 1 сентября 2021
9:17:08 8/31/2021
Владимир Путин едет с рабочей поездкой на Дальний Восток 1 сентября 2021
Первый город-миллионник появится на Дальнем Востоке
9:12:27 8/31/2021
Первый город-миллионник появится на Дальнем Востоке
Lexus разбился на Бугринском мосту Новосибирска: Два человека погибли в ночном ДТП
8:46:02 8/31/2021
Lexus разбился на Бугринском мосту Новосибирска: Два человека погибли в ночном ДТП