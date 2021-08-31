Икона Божией Матери «Всецарица» помогает онкологическим больным – чудодейственная молитва

Одной из самых сильных и чудотворных икон Богородицы в России считается икона Божией матери Всецарица. Празднование ее осуществляется 31 августа - один день в году.
Документально было зарегистрировано великое множество чудесных случаев, когда неизлечимо больные очень тяжелыми заболеваниями чудесным образом после горячей молитвы выздоравливали. Объединяло всех этих людей то, что они от всей души и от самого чистого сердца верили силу исцеления, которое можно получить у данной иконы.
У данной иконы просят от избавления от страшных недугов и заболеваний, в частности при онкологии. Также имеются записи об избавлении от наркотической или тяжелой алкогольной зависимости, эта икона способна изгонять бесов, защищать от колдовства и магии.
Родители молятся перед этим ликом Богородицы о своих детях, чтобы помочь обрести им истинный путь. Можно молиться перед данной иконой и при других душевных и телесных заболеваниях, а также просить защиты при любых трудных житейских ситуациях. Молиться могут не только сами заболевшее, но и их родные. Подлинная икона сегодня хранится на горе Афон в Греции, в Ватопедском монастыре. В некоторых городах России имеются не менее чудотворные списки, один из которых является мироточивым.