Можно ли посещать кладбище и работать на огороде 31 августа?

Сегодня, 31 августа, православная церковь почитает очень редкую и чудотворную икону Божией Матери с названием Всецарица. Написана она была одним греческим монахом на горе Афон, где и хранится по сей день. Точные списки с этого образа в нескольких экземплярах переданы в больницы и онкологические центры России.
Самый первый список появился в Москве, в детском онкологическом центре, после чего детки, находящиеся там на излечении, стали поправляться чудесным образом после того, как за них молились родители, а сама икона замироточила.
Перед этой молитвой могут молиться не только сами больные, но и родители за детей, также родственники за своих членов семьи. Молитвы можно читать не только стоя, находясь в церкви перед образом, но и и сидя, и даже лёжа, если больной человек не может стоять или сидеть. Они должны идти от самого чистого сердца, а человек не должен иметь тёмных помыслов.
Перед этой иконой молятся об избавлении от онкологических заболеваний, наркотической зависимости, алкогольной зависимости, женщины просят об излечении от бесплодия. Также это икона спасает от колдовства и одержимости бесами, а также, по традиции, к богородице можно обращаться во всех трудных житейских ситуациях, которые вас волнуют на сегодняшний день.
Желательно, если у вас есть такая возможность, сегодня подойти в храм на общую молитву, поскольку такие совместные молитвы обладают гораздо большей силой, поскольку во время неё проявляется желание помочь ближнему.
Церковных запретов на этот день не существует, можно выполнять любые работы по дому, а также в огороде. По лунному календарю сегодня, 31 августа 2021 года, день считается в целом благоприятным для выполнения огородных работ, по большей части он подходит для уборки картофеля и другого созревшего урожая, а также для подготовки их к зимнему хранению. Посадочные работы сегодня неблагоприятны, также запрещается пересаживание растений с места на место и пикировка рассады. Для консервирования день благоприятный.
Для посещения кладбища сегодня также нет запрета, однако священники напоминают, что для правильного поминовения желательно сначала зайти в храм и прочитать молитву об усопшем там.