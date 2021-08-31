Можно ли посещать кладбище и работать на огороде 31 августа?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли посещать кладбище и работать на огороде 31 августа?

10:38:088/31/2021Фото: Miloserdie.ru
0

Перед этой иконой молятся об избавлении от онкологических заболеваний, наркотической зависимости, алкогольной зависимости, женщины просят об излечении от бесплодия.

храм
Сегодня нужно молиться за свози родных, страдающих тяжёлыми недугами

Сегодня, 31 августа, православная церковь почитает очень редкую и чудотворную икону Божией Матери с названием Всецарица. Написана она была одним греческим монахом на горе Афон, где и хранится по сей день. Точные списки с этого образа в нескольких экземплярах переданы в больницы и онкологические центры России.

Самый первый список появился в Москве, в детском онкологическом центре, после чего детки, находящиеся там на излечении, стали поправляться чудесным образом после того, как за них молились родители, а сама икона замироточила.

Перед этой молитвой могут молиться не только сами больные, но и родители за детей, также родственники за своих членов семьи. Молитвы можно читать не только стоя, находясь в церкви перед образом, но и и сидя, и даже лёжа, если больной человек не может стоять или сидеть. Они должны идти от самого чистого сердца, а человек не должен иметь тёмных помыслов.

Перед этой иконой молятся об избавлении от онкологических заболеваний, наркотической зависимости, алкогольной зависимости, женщины просят об излечении от бесплодия. Также это икона спасает от колдовства и одержимости бесами, а также, по традиции, к богородице можно обращаться во всех трудных житейских ситуациях, которые вас волнуют на сегодняшний день.

Желательно, если у вас есть такая возможность, сегодня подойти в храм на общую молитву, поскольку такие совместные молитвы обладают гораздо большей силой, поскольку во время неё проявляется желание помочь ближнему.

Церковных запретов на этот день не существует, можно выполнять любые работы по дому, а также в огороде. По лунному календарю сегодня, 31 августа 2021 года, день считается в целом благоприятным для выполнения огородных работ, по большей части он подходит для уборки картофеля и другого созревшего урожая, а также для подготовки их к зимнему хранению. Посадочные работы сегодня неблагоприятны, также запрещается пересаживание растений с места на место и пикировка рассады. Для консервирования день благоприятный.

Для посещения кладбища сегодня также нет запрета, однако священники напоминают, что для правильного поминовения желательно сначала зайти в храм и прочитать молитву об усопшем там.

День независимости: реакция Молдовы на опоздание Зеленского
Почему спать рядом с телефоном опасно для здоровья
Скорбная весть: не стало известного актера театра и кино
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Кремль оценил поражение «Северного потока-2» в споре с Европой
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
праздникичто нельзячто можноикона Всецарица
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Помолитесь о родном человеке?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Анна Калашникова назвала новые отношения экс-возлюбленного Прохора Шаляпина не искренними и выгодными
10:26:55 8/31/2021
Анна Калашникова назвала новые отношения экс-возлюбленного Прохора Шаляпина не искренними и выгодными
Икона Божией Матери «Всецарица» помогает онкологическим больным – чудодейственная молитва
10:20:08 8/31/2021
Икона Божией Матери «Всецарица» помогает онкологическим больным – чудодейственная молитва
Военные силы США полностью покинули Афганистан 31 августа 2021
10:16:35 8/31/2021
Военные силы США полностью покинули Афганистан 31 августа 2021
БердскПрыгающий с тарзанки в речку Гуменку мальчик сломал руку в Бердске
10:14:30 8/31/2021
Прыгающий с тарзанки в речку Гуменку мальчик сломал руку в Бердске
БердскТелеведущая Татьяна Лазарева собралась идти наблюдателем на выборах в Бердске
10:01:47 8/31/2021
Телеведущая Татьяна Лазарева собралась идти наблюдателем на выборах в Бердске
Паралимпиада-2020 в Токио: Медальный зачет сборных со всего мира на 31 августа
9:48:51 8/31/2021
Паралимпиада-2020 в Токио: Медальный зачет сборных со всего мира на 31 августа
Все симптомы коронавируса: по всем штаммам
9:44:30 8/31/2021
Все симптомы коронавируса: по всем штаммам
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш покинула Россию
9:36:18 8/31/2021
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш покинула Россию
Гороскоп на 1 сентября 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:04 8/31/2021
Гороскоп на 1 сентября 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Владимир Путин едет с рабочей поездкой на Дальний Восток 1 сентября 2021
9:17:08 8/31/2021
Владимир Путин едет с рабочей поездкой на Дальний Восток 1 сентября 2021