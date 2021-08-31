31 августа - Всецарица: как икона Божией Матери на троне отвадит от колдовства и бесовства любого мага
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31 августа - Всецарица: как икона Божией Матери на троне отвадит от колдовства и бесовства любого мага

10:40:048/31/2021Фото: azbyka.ru
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На праздник 21 сентября, который посвящен Рождеству Божией Матери, на данном списке появились первые капли чудесного миро. Икона стала мироточить.

икона
Икона Всецарица поможет в лечении рака

Пантанасса, Всецарица и Всемилостивая - так называют икону Богородицы, которая почитается особым образом в России в самый последний день лета - 31 августа. Эта древняя и чудотворная икона была написана в Греции в 17 веке одним их монахов Афонского монастыря. Оригинал этой чудотворной иконы хранится в Ватопедском монастыре и по сей день.

Свое самое первое чудо почитаемый сегодня образ Богородицы явил вскоре после его написания. В монастырь зашел молодой человек,  одержимый колдовством и начал нашептывать странные слова. Внезапно лик Богородицы начал сверкать и юношу каким-то образом откинуло на несколько метров от иконы.

Испугавшись, он попросил местных священников исповедовать его и признался в том, что давно одержим занятиями колдовством и бесами. Он. придя в монастырь, желал показать свою  магическую силу, поскольку давно занимался магией. После исповеди молодому человеку стало легче и он принял самостоятельное решение остаться на горе Афон.

Затем вскоре после этого был зафиксирован случай чудесного избавления от раковой болезни. Узнав об этом, с этого образа стали делать точные многочисленные списки и отправляли их в разные страны, где они оказывали точно такое же чудотворное воздействие на тяжелобольных людей.

Самый первый список в России появился в 1995 году. На Каширском шоссе в детском онкоцентре в Москве установили этот святой образ. Практически сразу стали происходить невероятные чудеса  исцеление тяжело больных детей, а на праздник 21 сентября, который посвящен Рождеству Божией Матери, на данном списке появились первые капли чудесного миро. Икона стала мироточить. С того года мироточение повторяется, но осуществляется в разные праздники, например на Введение во храм Пресвятой Богородицы.

По горячим просьбам данная икона способна также избавить от наркомании и алкогольной зависимости, вылечить от бесплодия, избавить от воздействия магии и одержимости.

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