31 августа - Всецарица: как икона Божией Матери на троне отвадит от колдовства и бесовства любого мага

Пантанасса, Всецарица и Всемилостивая - так называют икону Богородицы, которая почитается особым образом в России в самый последний день лета - 31 августа. Эта древняя и чудотворная икона была написана в Греции в 17 веке одним их монахов Афонского монастыря. Оригинал этой чудотворной иконы хранится в Ватопедском монастыре и по сей день.
Свое самое первое чудо почитаемый сегодня образ Богородицы явил вскоре после его написания. В монастырь зашел молодой человек, одержимый колдовством и начал нашептывать странные слова. Внезапно лик Богородицы начал сверкать и юношу каким-то образом откинуло на несколько метров от иконы.
Испугавшись, он попросил местных священников исповедовать его и признался в том, что давно одержим занятиями колдовством и бесами. Он. придя в монастырь, желал показать свою магическую силу, поскольку давно занимался магией. После исповеди молодому человеку стало легче и он принял самостоятельное решение остаться на горе Афон.
Затем вскоре после этого был зафиксирован случай чудесного избавления от раковой болезни. Узнав об этом, с этого образа стали делать точные многочисленные списки и отправляли их в разные страны, где они оказывали точно такое же чудотворное воздействие на тяжелобольных людей.
Самый первый список в России появился в 1995 году. На Каширском шоссе в детском онкоцентре в Москве установили этот святой образ. Практически сразу стали происходить невероятные чудеса исцеление тяжело больных детей, а на праздник 21 сентября, который посвящен Рождеству Божией Матери, на данном списке появились первые капли чудесного миро. Икона стала мироточить. С того года мироточение повторяется, но осуществляется в разные праздники, например на Введение во храм Пресвятой Богородицы.
По горячим просьбам данная икона способна также избавить от наркомании и алкогольной зависимости, вылечить от бесплодия, избавить от воздействия магии и одержимости.