Неблагоприятный фон для метеозависимых: Все даты магнитных бурь в сентябре 2021 года
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Неблагоприятный фон для метеозависимых: Все даты магнитных бурь в сентябре 2021 года

3:20:118/31/2021Фото: pxhere
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Метеозависимость сама по себе не является диагнозом, однако сильные магнитные колебания воздействуют на организм таким образом, что в такие моменты обостряются уже имеющиеся хронические заболевания.

небо, закат
В сентябре будет несколько неблагоприятных периодов

В среднем ежемесячно случаются несколько магнитных бурь и первый осенний месяц 2021 года, сентябрь, не будет для метеозависимых исключением. На протяжении этих тридцати дней спрогнозированы 4 магнитные бури, которые будут  длиться от 2 до 3 дней, а сила геомагнитных ударов будет как слабый - 3 балла, так и мощной, составляющей все 5-6 баллов.

Какими бы ни были по силе магнитные бури, люди, страдающие от них, всё-равно будут ощущать недомогания, которые могут выражаться в появлении головных болей, изменениях показателей артериального давления.

В такие неблагоприятные дни нарушается сон, могут появиться боли в суставах и другие неблагоприятные последствия, которые вызываются имеющимися у людей хроническими заболеваниями. Метеозависимость сама по себе не является диагнозом, однако сильные магнитные колебания воздействуют на организм таким образом, что в такие моменты обостряются уже имеющиеся хронические заболевания.

Самая первая магнитная буря начнётся в самом начале месяца, вечером 1 сентября. Заметить неблагоприятное воздействие на свой организм метеозависимые смогут уже в ночь с 1 на 2 сентября, при этом недомогание продлится до самого вечера 4 сентября. Самым тяжёлым днём для самочувствия людей станет день 3 сентября, когда удары будут на уровне 5 баллов.

Второй выброс на Солнце спровоцирует возникновение магнитной бури 11 и 12 сентября. Возмущения на солнце будут не очень сильными, однако головная боль, легкие недомогания, сонливость и апатия - вполне будут вероятными. У людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем недомогание может быть более выраженным. Третья волна сильных геомагнитных колебаний ожидается 26 и 27 сентября 2021 года. Сила ударов также будет держаться на уровне 4 баллов. Для того, чтобы снизить неблагоприятное воздействие его магнитных ударов, рекомендуется соблюдать правильную и легкую диету, отказаться от кофе и других тонизирующих напитков. Очень хорошо принимать успокоительные препараты на растительной основе.

Самая последняя буря ожидается в последний день месяца, однако о ее мощности говорить пока рано, поскольку такие долгосрочные прогнозы как правило не оправдываются. Необходимо просто иметь в виду неблагоприятные даты и готовиться к ним, следить за состоянием своего здоровья и не пропускать времени обязательного приема лекарственных средств, которые назначены вам врачом.

На время всех магнитных бурь медики всегда рекомендуют метеозависимым людям больше гулять пешком на свежем воздухе и не отказываться от проведения утренней гимнастики несмотря на недомогание. Даже если голова болит очень сильно, рекомендуется всё равно выходить на свежий воздух, поскольку насыщение крови кислородом способно снизить неблагоприятные воздействия. При регулярном совершении пешеходных прогулок вы заметите, что ваше самочувствие в неблагоприятные магнитные бури стало значительно легче.

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