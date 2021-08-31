Пушистые и лохматые открытки для ветеринаров 31 августа в профессиональный праздник
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Пушистые и лохматые открытки для ветеринаров 31 августа в профессиональный праздник

7:15:248/31/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День ветеринарного работника(31 августа) – профессиональный праздник, утвержденный в 2014 году.

День ветеринара

Поздравим с днем ветеринара
Мы тех, кто лечит всех зверей,
У них большое очень сердце,
И нет на свете их добрей,
Желаем мы всем Айболитам
Удачи, счастья, долгих лет,
Пусть выздоравливают звери,
И будет много пусть побед!

***

Животным помогать — твое призвание,
Ведь сколько их нуждается в лечении!
Желаю пополнять все свои знания,
А также развивать свои умения!

Пусть будет каждый зверь спасен от боли,
Желаю всем несчастным помогать,
Ведь нету благородней в мире роли,
Чем чью-то жизнь столь ценную спасать!

***

Сегодня день ветеринара!
Твоя работа велика —
Чем залечить корове рану,
Где сил найти и для быка,
Помочь и кошке, и собаке,
Спасти рыбешку от «хандры».
Набрался полной ты отваги
По жизни верный путь идти.
Успехов в деле столь нелегком
Желаю я от всей души.

***

Сегодня праздник ваш прекрасный,
Мои примите поздравления,
Ветеринаром стать решили
И это верное решение.

Пускай работа вдохновляет,
Пусть не кусают пациенты,
А жизнь пусть вашу наполняют
Лишь только светлые моменты.

***

С Днем ветеринара поздравляем
Айболитов всех без исключения.
И, конечно, искренне желаем:
Бодрости, здоровья, настроения.

Чтобы пациенты не кусались,
Слушались беспрекословно вас.
Не царапались и не бодались,
Выздоравливали в тот же час.

Чтоб с друзьями и родней встречаясь,
Получали радость и уют,
Чтоб, домой с работы возвращаясь,
Понимали — любят вас и ждут.

Источник: pozdravok.ru

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