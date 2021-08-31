Магнитная буря 31 августа 2021 года: какие космические качели ожидают метеозависимых в последний летний день

Последний летний день проверит метеозависимых на прочность. Сильная магнитная буря, прогнозируемая в сентябре, уже начинает входить в оборот.
31 августа прогнозируется геомагнитная активность.
Как сообщает ФИАН вспышки на солнце принесут сильные волнения, которые начнутся ровно в полночь по Москве. В Новосибирске - в 4 утра. Магнитный шторм продлится до обеда 13.00, после чего его мощь немного утихнет - для метеочувствительных наступит перерыв в три часа без магнитных волнений. Правда после обеда солнечные вспышки начнут набирать обороты, а к 22 часам - вовсе поднимутся. Самый пик солнечного всплеска приходится на час ночи.
Поэтому стоит тщательно распланировать свой день. Отложить важные дела с утра на обед, а вечером лучше остаться дома.
Поскольку, метеозависимых могут настигнуть следующие симптомы:
Мигрень, тахикардия, боль в суставах, ухудшение настроения и проблемы со сном могут почувствовать абсолютно все.
Также с утра лучше прогуляться на свежем воздухе, постараться не пить кофе. Вместо этого лучше выпить больше чистой воды.
Люди с повышенным давлением, должны проверять его через каждый час.
К вечеру желательно также прогуляться, но не нагружать себя сильно. А вместо крепкого чая, после прогулки, заварить себе травяной успокаивающий сбор, который можно приобрести в аптеке.
Врачи рекомендуют в период магнитных колебаний метеочувствительным людям избегать активных физических нагрузок, проявлять повышенную внимательность во время вождения и меньше находиться на солнце.
Кроме того, часто проветривать помещение, пить много воды, отказаться от тяжелой пищи, лучше за несколько дней до ее начала, именно поэтому лучше следить за графиком приближающихся магнитных бурь.
Как действует буря на метеочувствительных:
- Ещё одна кошмарная ночь, не смогла уснуть, нервяк, с утра валерьянку пью, давление норм. Раньше из-за высокого давления было такое состояние, а сейчас даже и не знаю почему так происходит. Я за всю жизнь не ходила к стольким врачам как за этот последний год.
- Тахикардия, шум в ушах, трудно дышать, нервная дрожь. Ужасное состояние.
- В такие дни надо уменьшить физические нагрузки, не бывать на открытом солнце. Все проходит- и это пройдет!