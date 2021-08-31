Темная сторона Рыб: плохие и отрицательные черты знака зодиака Рыбы

Рыбы, 12-й знак зодиака в астрологии, управляются планетой Нептун . Это означает, что Рыбы ведомы тайной и превосходством.
В то время как люди, рожденные под знаком Солнца Рыб, обладают множеством замечательных качеств, у Рыб также есть темная сторона, характеризующаяся склонностью к определенным отрицательным чертам - как и все мы, пишет yourtango.com.
Например, Рыбы могут неохотно выражать свои искренние эмоции, они известны своей чрезвычайно чувствительностью и скрытностью в отношении своих истинных мыслей.
Как водный знак, Рыбы часто являются одним из добрых знаков зодиака . Их интуитивный характер - первое, что вы заметите, и они, вероятно, всегда будут проявлять милосердие, даже когда вы впервые встречаетесь с ними.
Однако темная сторона Рыб включает в себя некоторые «плохие» черты, которые делают их столь же сложными, сколь и прекрасными.
Давайте исследуем плохие черты и темную сторону Рыб, чтобы лучше понять причины, по которым они ведут себя именно так.
5 отрицательных черт Рыб
1. Пессимистично.Как и их собратья по водным знакам , Рак и Скорпион, Рыбы могут быстро стать пессимистичными.
Если им нелегко что-то спланировать или они не могут определить заданный путь самостоятельно, они автоматически считают, что худший сценарий неизбежен.
Когда это произойдет, они как можно быстрее побегут в более знакомые воды.
2. Ленивый.Хотя Рыбы чрезвычайно щедры и упорно трудятся, чтобы люди, о которых они заботятся, были счастливы и свободны, когда дело доходит до вещей, которые их не волнуют, Рыбы могут быть довольно ленивыми.
Рыбы не будут прилагать больше усилий, чем они должны, для выполнения задачи, если они вообще прилагают какие-либо усилия. Они с большей вероятностью сделают последнее.
3. Доверчивый.Рыбы любят видеть в людях лучшее, но в результате ими легко манипулировать.
Более расчетливый знак может легко победить Рыб, потому что этот знак хочет верить, что добро есть во всех людях.
Хотя это может быть правдой, они часто чувствуют себя обиженными из-за осознания того, что не у всех в глубине души их интересы.
4. Скрытный.Поскольку Рыбы - последний знак зодиака, они обладают чертами всех остальных знаков зодиака. Это особенно верно в отношении эмоций и чувств других 11 знаков.
Рыбы, как правило, замкнуты в этом смысле, потому что знают, что может случиться, если все будет открыто, и как это повлияет на другие знаки.
Они также сделают все, чтобы отвлечь от них внимание, и приложат все усилия, чтобы защитить свои секреты, даже если это будет происходить за ваш счет.
5. Агрессивный.Рыбы - сторонники бегства от реальности и избегают конфронтации любыми средствами. Когда случается что-то плохое, они винят в этом что-то другое и никогда не решают проблему.
У них нет сильной воли, и их легко уговорить.
Из-за своей ненависти к конфронтации они часто сидят взаперти по определенным вопросам, делая их уязвимыми для более неукротимых знаков.
Рыбы также легко обижаются, когда сталкиваются с большим количеством критики, и уводятся, вместо того чтобы постоять за себя.
Могут ли быть опасны Рыбы?Не обязательно, но Рыбы скупы со своими деньгами. Обычно они не материалистичны и, как следствие, становятся крайне скупердяями, имея купоны, датируемые месяцами, и всегда не решаются потратить ни копейки.
Поскольку они будут делать все, что угодно, чтобы оставаться на вершине своих финансов, они могут оказаться втянутыми в гнусную деятельность, которая может перерасти в насилие, жестокое обращение или что-то криминальное.
Рыбы плохо ладят с отношениями?Черты Рыб включают лень, негатив и идеалистические взгляды, и все они часто возникают без предупреждения, оставляя их партнеров в замешательстве относительно того, как все обострилось.
Но даже в более темные времена Рыбы с большей вероятностью найдут способы восстановить мир в своих отношениях, вместо того, чтобы твердить о том, почему все идет не так, как они хотят.
Их склонность мыслить негативно также может повлиять на их романтические отношения, непреднамеренно саботируя себя и своего партнера.
Каких знаков зодиака следует избегать Рыбам?
Знак зодиака Рыбы наименее совместим с Водолеем, Стрельцом и Близнецами.
Рыбы и ВодолейХотя Рыбы и Водолей креативны и интуитивны, их разные способы справляться с эмоциями могут вызывать трения.
Водолей склонен скрывать свои эмоции , в то время как Рыбы сильно нуждаются в чуткости и страсти.
Еще одно различие, которое они не могут преодолеть, - это потребность Водолея в свободе, в то время как Рыбы довольны тем, что они домоседы.
Рыбы и СтрелецХотя эти два знака становятся хорошими друзьями , все, что выходит за пределы поверхностного уровня, становится проблематичным.
Поскольку Рыбы эмоциональны и зависимы, а Стрелец свободолюбив и настроен на независимость, это приводит к дисбалансу и разногласиям между ними.
Рыбы часто чувствуют себя обманутыми Стрельцом, который меньше заинтересован в длительных отношениях и больше увлечен чем-то менее серьезным.
Рыбы и БлизнецыУ этих двух знаков много общего , но возникают проблемы, когда дело доходит до определения отношений.
Оба коммуникативны и открыты, но в то время как Рыбы склонны следовать своей интуиции, Близнецы принимают решения на основе логики и разума.
Дружба возможна, поскольку каждый из них открыт для разных точек зрения, но на романтическом уровне все усложняется.