Какая погода будет в последний летний день 31 августа в Бердске

Конец лета 31 августа в Бердске ожидается облачным, с грозами и небольшими осадками.
Утро ожидается прохладным с температурой +7, +8 градусов тепла, а к обеду потеплеет в два раза до +17 на столбиках термометра. Весь день будет стоять пасмурная погода, с относительной влажностью воздуха 80%. Также ожидается небольшой западный ветер 3-8, местами порывы до 16 м/с.
31 августа в народе отмечается день Флора и Лавра. День покровителей лошадей, Лошадиный день, Конский праздник, Дождинки и досевки.
Святые Флор и Лавер в народе были прозваны покровителями лошадей, за их заслуги перед людьми. С тех пор в честь святых, сельские жители обращали все свое внимание на коней - их мыли, вкусно кормили и не заставляли работать. 31 августа был полностью посвящен лошадям.
Хозяйки в праздник пекли печенье в виде лошадок, копыт и подков и обязательно украшали им праздничный обед. Угощали соседей и детей.
Также в святой праздник обращали внимание на приметы, по которым затем предсказывали погоду:
Если лошадь 31 августа сильно храпит, вскидывает голову, нервно топчется, значит будет сильный дождь.
Кто в этот день работает и много сеет - не дождется урожая целый год.