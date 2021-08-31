Какая погода будет в последний летний день 31 августа в Бердске
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Какая погода будет в последний летний день 31 августа в Бердске

6:30:398/31/2021Фото: pixabay.com
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31 августа в народе отмечается день Флора и Лавра. День покровителей лошадей, Лошадиный день, Конский праздник, Дождинки и досевки.

День лошадей

Конец лета 31 августа в Бердске ожидается облачным, с грозами и небольшими осадками.
Утро ожидается прохладным с температурой +7, +8 градусов тепла, а к обеду потеплеет в два раза до +17 на столбиках термометра. Весь день будет стоять пасмурная погода, с относительной влажностью воздуха 80%. Также ожидается небольшой западный ветер 3-8, местами порывы до 16 м/с.


31 августа в народе отмечается день Флора и Лавра. День покровителей лошадей, Лошадиный день, Конский праздник, Дождинки и досевки.

Святые Флор и Лавер в народе были прозваны покровителями лошадей, за их заслуги перед людьми. С тех пор в честь святых, сельские жители обращали все свое внимание на коней - их мыли, вкусно кормили и не заставляли работать. 31 августа был полностью посвящен лошадям.

Хозяйки в праздник пекли печенье в виде лошадок, копыт и подков и обязательно украшали им праздничный обед. Угощали соседей и детей.

Также в святой праздник обращали внимание на приметы, по которым затем предсказывали погоду:

Если лошадь 31 августа сильно храпит, вскидывает голову, нервно топчется, значит будет сильный дождь.

Кто в этот день работает и много сеет - не дождется урожая целый год.

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