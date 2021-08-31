Как "невинная" микроложь портит ваши отношения: шесть способов

Люди в повседневной жизни постоянно говорят неправду. Но если вы находитесь в отношениях и начинаете лгать или скрывать от партнера даже самые мелкие вещи, это, вероятно, не закончится очень хорошо.
Часто люди скрывают вещи от человека, которого они любят, или утверждают, что лгут по нескольким причинам. Одно существо, о чем они лгут, может показаться настолько незначительным, что они не «чувствуют, что им нужно» рассказывать им.
Или, возможно, в игру вступает мантра «то, что вы не знаете, не может навредить вам», и они могут поверить, что спасают свою вторую половинку от боли той истины, которую они скрывают. Или они могут по праву знать, что делают то, что им, вероятно, не следует делать, и пытаются увести труса, лгая или скрывая это от своего партнера.
Как бы то ни было,
1. Вы настраиваете себя на ложь в будущем.Чем больше вы начнете лгать о мелочах, тем больше шансов, что в будущем вы начнете лгать о более важных вещах. Чем больше вы лжете, тем комфортнее вам это делать или тем больше вы испытываете соблазн сделать это, если начинаете чувствовать, что стали лучше. Это может привести к темной кроличьей норе, которая ничего не сделает, кроме как увлечет вас этой ложью, и даже может привести к разрыву отношений.
2. Вы не только нарушаете доверие, но и не уважаете своего партнера.Никто не любит, когда ему лгут. Если бы все изменилось, вы бы не хотели, чтобы ваш партнер лгал вам, какой бы незначительной ни была ложь. И если ваш партнер узнает (а он это сделает), то вы не только сломили его доверие, но и неуважительно относитесь к нему и к той любви, которую он испытывает к вам. Вы не уважаете их право знать настоящую правду и проверяете границы доверия, честности и лояльности.
3. Вы заставляете своего партнера чувствовать страх и беспокойство.Теперь вашему партнеру приходится постоянно беспокоиться о том, что вы лжете или что-то скрываете от него . Прекратили ли вы лгать или нет, ваш партнер никогда не узнает наверняка, поскольку раньше вы так легко лгали. Помимо нарушения доверия, вы вызываете беспокойство в своих отношениях, когда вашему партнеру приходится отличать правду от лжи.
Это просто не справедливо. Это похоже на бомбу замедленного действия, когда они ждут, когда будет раскрыта ваша следующая ложь. Это вызывает МНОГО беспокойства, стресса и страха, которых у них, вероятно, не было бы, если бы вы не солгали им в первую очередь.
4. Вам гораздо труднее поверить вам… даже когда вы говорите правду.Ваш партнер больше не знает разницы между вашей правдой и ложью. И даже когда вы на 100% говорите правду, они все равно могут усомниться в этом ... и вы не можете винить их, потому что вы вызвали это чувство сомнения.
5. Если вы лжете о мелочах, что мешает вам солгать о более важных вещах?Вы явно не боитесь рисковать своими отношениями, если продолжаете лгать о «мелочах». И если да, то что помешает вам усвоить урок? Что остановит вас от попыток скрыть или солгать о чем-то гораздо более важном позже?
Это беспокойство, которое ваш партнер теперь будет нести с собой, и на то есть веские причины. Вы гораздо более способны лгать о серьезных вещах, если вы так быстро лгаете и прячете, когда дело доходит до мелочей.
6. Вы вызываете разлад между вами и вашим партнером.Вы можете думать, что все в порядке, но в глубине души вашего партнера всегда будет ложь. Они всегда будут помнить, как вы могли смотреть им в глаза и соврать или легко что-то скрывать от них, пока вас не поймали.
Даже если ваш следующий бой будет о чем-то совершенно не связанным, они, скорее всего, поднимут эту ложь - они так или иначе всплывут на поверхность. Но, в конце концов, это твоя вина. Это ваша вина, что вы стали причиной разлада между вами и вашим партнером, и особенно если вы лгали о чем-то важном, это сохранится в отношениях надолго.
Это печально, потому что, хотя вы думаете, что исправили свои извинения, вашему партнеру это может показаться трудным, и ему может потребоваться довольно много времени, чтобы уйти от этого. А до тех пор между вами будет разрыв, заметите вы это или нет.
Дело в том, что ложь ничего не делает для отношений, как бы вы ни пытались ее раскрутить. Если вы не можете общаться со своим партнером и быть честными и открытыми в вещах, вам действительно стоит спросить себя, почему. Если то, что у вас есть, реально, тогда вы сможете рассказать друг другу что угодно. Вы должны иметь возможность разговаривать со взрослыми даже в тяжелые времена. Ложь ничего не решает, она только продлевает проблемы и ухудшает ситуацию.