Как россиян известят о размере будущей пенсии, объяснил Минтруд
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как россиян известят о размере будущей пенсии, объяснил Минтруд

8:27:088/31/2021Фото: pexels.com
0

О будущей пенсии граждане узнают заранее.

Информирование будет осуществляться один раз в 3 года

Минтруд РФ утвердил порядок информирования граждан о размере будущей пенсии.

Сведения о стаже и заработке граждан Пенсионный фонд получает от работодателей, которые представляют данные сведения в ПФР для ведения индивидуального персонифицированного учета его будущих пенсионных прав. Напомним, что на всех зарегистрированных в ПФР граждан специалисты Пенсионного фонда открывают индивидуальный лицевой счет, на котором в течение всей жизни фиксируется поступающая в ПФР информация, конвертируемая в пенсионные права. От этих данных зависит размер будущей пенсии гражданина.

Для того чтобы понять, насколько работодатель добросовестно исполняет в отношении Вас свои обязанности, и быть уверенным, что на лицевой счет внесены все необходимые сведения, имеющиеся в распоряжении ПФР, необходимо контролировать состояние своего «пенсионного» счета. Для этого достаточно ознакомиться с ним, что сделать достаточно просто. Любой зарегистрированный на портале госуслуг человек может в удобное для себя время заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через портал или через Личный кабинет на сайте ПФР. Также ее можно получить в МФЦ либо в клиентской службе ПФР, предварительно записавшись на прием.

С 2022 года ПФР будет проактивно информировать граждан старше 40 и 45 лет (женщин и мужчин соответственно) о состоянии «пенсионного» счета (в том числе о пенсионных накоплениях и накопленном стаже), а также о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, исходя из сформированных на дату информирования пенсионных прав. Соответствующий порядок утвержден Министерством труда и социальной защиты РФ. Речь идет о гражданах, не получающих уже досрочные пенсии или пенсии по инвалидности. Сведения будут направляться в Личный кабинет гражданина на портале госуслуг.

Информирование будет осуществляться один раз в 3 года, начиная с года достижения гражданами указанного возраста, что позволит им оценить имеющиеся пенсионные права и при необходимости скорректировать собственную модель поведения в части приобретения пенсионных прав. Так, например, гражданин может подать в ПФР заявление об уплате дополнительных страховых взносов в счет будущей пенсии или принять решение об официальном трудоустройстве с «белой» зарплатой, если у него на данный момент иной вариант оплаты труда. Напомним, что зарплата в конверте не может быть учтена при формировании пенсионных прав гражданина.

Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
С чего начинается деменция: безошибочные сигналы
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
На 51-м году жизни скончался актер Алексей Лагутин
Экс-супруг певицы Пелагеи снова женился
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
В России оценили проигрыш «Северного потока-2» в споре с Европой
пенсионерпенсияиндексация
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Рассчитываете на достойную пенсию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня церковный праздник 31 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:40 8/31/2021
Какой сегодня церковный праздник 31 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 31 августа 2021 в России и мире
7:40:23 8/31/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 31 августа 2021 в России и мире
Пушистые и лохматые открытки для ветеринаров 31 августа в профессиональный праздник
7:15:24 8/31/2021
Пушистые и лохматые открытки для ветеринаров 31 августа в профессиональный праздник
БердскКакая погода будет в последний летний день 31 августа в Бердске
6:30:39 8/31/2021
Какая погода будет в последний летний день 31 августа в Бердске
Болезнь сердца: отказ от одного вида пищи значительно снижает риск, говорится в новом исследовании
6:00:52 8/31/2021
Болезнь сердца: отказ от одного вида пищи значительно снижает риск, говорится в новом исследовании
Магнитная буря 31 августа 2021 года: какие космические качели ожидают метеозависимых в последний летний день
5:45:46 8/31/2021
Магнитная буря 31 августа 2021 года: какие космические качели ожидают метеозависимых в последний летний день
Как сажать луковицы фрезии: руководство
5:30:53 8/31/2021
Как сажать луковицы фрезии: руководство
Производитель роскошных лодок Candela представляет электрокатер за $ 330 000
5:00:55 8/31/2021
Производитель роскошных лодок Candela представляет электрокатер за $ 330 000
Психически больной британец отрубил свой пенис
4:30:34 8/31/2021
Психически больной британец отрубил свой пенис
Лишь 1% выживших в результате коронавируса заражаются повторно: новое исследование
4:00:34 8/31/2021
Лишь 1% выживших в результате коронавируса заражаются повторно: новое исследование