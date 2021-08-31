7 самых распространенных проблем в отношениях мужчины и женщины - и как исправить каждую

Отношения сложные. Чтобы любой брак или долгосрочные отношения работали, вы должны проводить много времени с этим человеком и прилагать согласованные усилия, чтобы понять его потребности и сообщить свои собственные в открытой, совместной и продуктивной манере.
В то же время даже самые здоровые, самые связанные и глубоко влюбленные пары часто ссорятся, спорят и воздерживаются от общения время от времени, когда возникают проблемы и проблемы.
Самое важное, что нужно помнить, - это то, что идеальных отношений не бывает, пишет yourtango.com.
Могут всплыть проблемы в отношениях и браке, но это не значит, что вы должны прекратить ссоры, чтобы жить вместе счастливой.
Все пары сталкиваются с похожими проблемами, и изучение того, как наладить отношения с помощью некоторых простых решений, может помочь вам вернуться на правильный путь.
Вот 7 наиболее распространенных проблем и проблем, с которыми сталкиваются мужчины и женщины в браке и длительных отношениях, а также простые решения, как исправить каждую из них:
1. Отсутствие общенияНездоровые отношения - это отношения, в которых пары не могут общаться. Не делайте ошибку, думая, что ваш партнер знает, что вы чувствуете. Никто не является экстрасенсом, поэтому вам нужно четко выражать свои чувства.
Решение: избегайте агрессивного общения, так как это будет иметь прямо противоположный эффект. Сядьте со своим партнером и расскажите ему, что вы чувствуете, не перекладывая вину на него.
2. Постоянная критикаПерфекционистам сложно вступать в отношения. Они испытывают искушение видеть недостатки своего партнера и критиковать его за все, что он не делает в соответствии с их стандартами.
В то время как немного критики может творить чудеса и мотивировать вашего партнера, постоянное ворчание только заставит вас двоих еще больше отдаляться друг от друга.
Решение: вы хотите изменить свою точку зрения и ценить своего партнера за все то, что он делает хорошо.
3. Борьба по домуСтав взрослыми, у нас больше нет родителей, которые бы справлялись с трудностями за нас. В отношениях работа по дому - одна из самых частых тем для споров, особенно когда оба партнера работают сверхурочно.
Когда работа распределяется неравномерно, вы можете почувствовать, что с вами плохо обращаются, и, следовательно, вы склонны к борьбе.
Решение: календарь домашних дел - очевидное решение проблемы, когда каждый партнер выполняет несколько разных дел каждую неделю.
4. Баланс работы и личной жизниХотя ваша карьера важна для вас, это не значит, что вы должны пренебрегать личной жизнью. Трудоголикам трудно поддерживать отношения, поскольку они скорее связаны со своей работой и имеют тенденцию игнорировать своего партнера.
Решение: принесите некоторые жертвы и постарайтесь поддерживать адекватный баланс между своей работой и личной жизнью. В то же время, если вы чувствуете, что ваш партнер делает то же самое, обязательно поговорите о своих чувствах. Не прячьте их, иначе вы лопнетесь в неподходящий момент.
5. ОбманСамо собой разумеется, что измена - это серьезный красный флаг, ведущий к разлуке и даже разводу.
Решение: Лучше всего открыто говорить о своих отношениях и находить разумные решения, чтобы избавиться от неудовлетворенности. Говорят, что никто не обманывает только потому, что они этого хотят - партнеры могут чувствовать себя проигнорированными, подвергнутыми жестокому обращению или больше не любимыми. Обращайте внимание на своего партнера, проявляйте свои чувства и говорите о том, что вас беспокоит, так что измена не станет поводом для беспокойства.
6. Подходящий момент, чтобы стать родителямиНе все пары хотят детей. Но те, кто это делает, часто в конечном итоге ссорятся из-за подходящего момента, чтобы стать родителями. Открытое общение всегда положительно влияет на отношения, поэтому вам нужно сказать партнеру, что именно вы чувствуете.
Решение: если вы считаете, что хотите подождать, обязательно укажите веские причины. С другой стороны, если вы чувствуете, что они не готовы, обсудите причины таких чувств. Не тратьте время на попытки расшифровать своего партнера. В конечном итоге вы разочаруетесь и, таким образом, увеличите дистанцию между вами двумя.
7. ДеньгиФинансовые трудности могут стать дополнительным бременем для отношений. Вы будете все время бороться из-за расходов и винить своего партнера в том, что он тратит слишком много.
Решение: Прекратите сначала ссориться и обвинять друг друга, так как это только заставит вас драться еще больше. Затем, как ответственные взрослые, составьте бюджет для покрытия ваших расходов и примите простые меры по их сокращению. Делайте покупки по списку, избегайте продаж и не переусердствуйте с личными расходами. Как только вы вернетесь на правильный путь в финансовом отношении, вознаградите себя чем-нибудь.
Это одни из самых распространенных проблем в отношениях, с которыми сталкиваются все пары, поэтому, если вы имеете дело с одним или несколькими из них вместе со своим партнером, вы не одиноки.
Но для того, чтобы научиться решать проблемы в отношениях и преодолевать эти проблемы, важно, чтобы вы общались открыто, пытаясь вместе найти наиболее эффективные решения. Обвинение партнера, критика или снисхождение - никогда не выход.
Открытое общение и любовь - два краеугольных камня, на которых строятся все отношения. Любите своего партнера и расскажите ему, что вы чувствуете. Это так просто.