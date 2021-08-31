Новую таблетку 4 в 1 от артериального давления изобрели ученые: очень эффективна
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Новую таблетку 4 в 1 от артериального давления изобрели ученые: очень эффективна

2:00:078/31/2021Фото: pexels.com
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Это было первое исследование, которое показало, что преимущества сохраняются в долгосрочной перспективе без какого-либо снижения с течением времени.

то было первое исследование, которое показало, что преимущества сохраняются в долгосрочной перспективе без какого-либо снижения с течением времени.

Высокое кровяное давление - главный убийца в мире, но плохие показатели контроля кровяного давления остаются обычным явлением. Было показано, что новая стратегия, при которой пациенты начинают принимать таблетки, содержащие четыре лекарства, каждое в четверти их обычных доз, намного более эффективна для контроля артериального давления по сравнению с обычной практикой монотерапии, когда лечение начинается с всего один препарат.

Это первое крупномасштабное рандомизированное контролируемое клиническое испытание по запуску этого нового комбинированного препарата для измерения артериального давления привело к снижению артериального давления у 80 процентов участников за 12 недель по сравнению с 60 процентами в контрольной группе, у которых, тем не менее, был доступ к лучшему уходу за пациентами, сообщает medicalxpress.com.

Традиционно врачи начинали с одного препарата, а затем наблюдали за добавлением или изменением лечения, но эта стратегия часто не приносит успеха на практике, и показатели контроля артериального давления остаются устойчиво низкими на протяжении десятилетий.

Результаты австралийского исследования опубликованы сегодня в The Lancet и представлены на ведущей в мире конференции Европейского общества кардиологов ESC Congress 2021.

Профессор Клара Чоу, ведущий и автор-корреспондент и директор Центра прикладных исследований Вестмидского университета Сиднея, заявила на этой неделе в отдельном комментарии в The Lancet, что контроль высокого кровяного давления , известного как гипертония, нигде и в некоторых регионах не идеален. например, в Африке, гипертония находится под контролем менее чем у каждого десятого.

«Статистика глобального бремени высокого кровяного давления на этой неделе показывает, что за последние 30 лет количество случаев гипертонии удвоилось - основной причины главного убийцы в мире: сердечного приступа и инсульта», - сказал профессор Чоу.

Доктор Эмили Аткинс из Института глобального здравоохранения Джорджа, Университета штата Нью-Йорк в Сиднее и Сиднейского университета сказала: «В условиях высокого уровня специализированной помощи и полного доступа к ряду существующих лекарств от кровяного давления - таких как центры в этом исследовании - Ожидается, что улучшение снижения артериального давления с помощью этой стратегии снизит риск сердечных приступов и инсультов примерно на 20 процентов. В условиях, когда лечение гипертонии практически отсутствует, польза будет намного больше ».

О суде

Многоцентровое австралийское клиническое испытание потенциальной будущей четверной дозы четырех препаратов, получившей название Quadruple UltrA-low-diver tReatment for hypErTension (QUARTET), продемонстрировало, что одна таблетка, содержащая сверхнизкую четырехкратную комбинацию, намного более эффективна. чем при традиционном подходе, начинающемся с монотерапии (одно лекарственное средство).

В исследовании, финансируемом Национальным советом по здравоохранению и медицинским исследованиям, участвовал 591 участник с высоким кровяным давлением, который либо не лечился, либо проходил однократную терапию в 10 центрах Австралии. Первичным результатом было значительное снижение артериального давления в группе, начавшей принимать квадрациклы, через 12 недель. Эти различия были устойчивыми, при этом контроль артериального давления был еще лучше при использовании подхода с использованием квадрациклов по сравнению со стандартным подходом через 12 месяцев, и никаких различий в побочных эффектах не было.

Старший автор, профессор Энтони Роджерс из Института Джорджа, Университет штата Вашингтон в Сиднее и Имперского колледжа Лондона, сказал: «Наше исследование в полной мере продемонстрировало эффективность, переносимость и безопасность этой комбинированной стратегии сверхнизких доз - потенциально простой и масштабируемой стратегии лечения гипертонии. лечить гипертонию ».

Профессор Чоу сказал, что исследование основано на их предыдущем исследовании, сравнивающем подход с использованием квадропилов и плацебо. «Мы стремились протестировать эту новую стратегию использования квадрациклов в сравнении с обычным лечением в Австралии; как часто показывают клинические испытания , люди из группы сравнения получали гораздо лучшее лечение, чем в среднем. Тем не менее, наша новая стратегия использования квадропилов была намного лучше», - сказала она.

«Это было первое исследование, которое показало, что преимущества сохраняются в долгосрочной перспективе без какого-либо снижения с течением времени. Несмотря на то, что в группе сравнения на протяжении всего периода наблюдения использовалось гораздо больше дополнительных лекарств от артериального давления, они никогда не догнали группу с квадрациклами. . "

Изменение мировой практики

Профессор Чоу сказал, что есть еще важные исследовательские вопросы. «Для людей, у которых могут быть побочные эффекты от текущего лечения, мы хотели бы знать, может ли переход на комбинацию сверхнизких доз улучшить ситуацию», - сказал профессор Чоу.

«Кроме того, выпущенные на этой неделе рекомендации ВОЗ по гипертонии, как и другие недавние рекомендации по гипертонии в Европе, США и других странах, рекомендуют большинству пациентов начинать прием двух препаратов от артериального давления, а не одного. Нам нужно знать, как это будет сравниваться со стратегией приема четырех таблеток. "

Впереди также стоит серьезная задача перевода исследований: «Стратегии такого рода окажут серьезное влияние на глобальное здоровье только в том случае, если они будут доступны и доступны по цене для наиболее нуждающихся пациентов», - сказал профессор Чоу.

«Когда мы находим такое эффективное, простое и безопасное лечение, мы должны сделать все возможное, чтобы доставить его тем, кто принесет наибольшую пользу».

Профессор Чоу сказал, что простая и эффективная комбинация квадропиллов может повлиять на жизнь людей во всем мире. «Высокое кровяное давление - основная причина предотвратимых смертей во всем мире - мы надеемся, что наши ведущие в мире результаты будут быстро переведены в продукт, доступный для широкой публики», - заключила она.

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