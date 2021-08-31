Еда для долголетия: 12 продуктов и напитков для долгой и здоровой жизни
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Еда для долголетия: 12 продуктов и напитков для долгой и здоровой жизни

2:30:348/31/2021,Джоанн ВашбернФото: pexels.com
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В сочетании со здоровой диетой и регулярными физическими упражнениями эти 12 продуктов и напитков помогут увеличить продолжительность жизни.

В сочетании со здоровой диетой и регулярными физическими упражнениями эти 12 продуктов и напитков помогут увеличить продолжительность жизни

Хотите прожить долгую и здоровую жизнь? Обратите внимание на то, что вы едите. Такие продукты, как фрукты и овощи, богаты необходимыми витаминами, минералами и соединениями, которые помогают снизить риск заболеваний, которые могут негативно повлиять на качество и продолжительность жизни, пишет food.news.

Вот 12 продуктов и напитков, которые можно добавить в свой рацион для улучшения общего состояния здоровья и долголетия:

1. Крестоцветные овощи

Брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста и другие овощи семейства крестоцветных богаты клетчаткой, антиоксидантами и витаминами A, C и K, которые связаны со здоровым старением.

Эти овощи также богаты антиоксидантом сульфорафаном, который, как известно, обладает огромным противораковым потенциалом. Сульфорафан также может снизить риск сердечных заболеваний, защищая кровеносные сосуды от воспаления.

Не готовьте эти овощи слишком долго, так как это может повлиять на их содержание в питательных веществах.

2. Зеленые листовые овощи

Сырые зеленые листовые овощи, такие как капуста, салат и шпинат, обычно низкокалорийны, что делает их идеальными продуктами для контроля веса. Помимо снижения веса, потребление зеленых листовых овощей связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака .

Зеленые листовые овощи также богаты антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений, такими как лютеин и зеаксантин. Антиоксиданты также являются одним из самых мощных средств борьбы со старением.

Зеленые листовые овощи лучше всего употреблять в сыром виде, чтобы вы могли ощутить их полезные свойства.

3. Ягоды

Клубника, черника и малина полны антиоксидантов, особенно антоцианов. Эти соединения отвечают за синий, красный и фиолетовый пигменты в ягодах. Они также помогают уменьшить воспаление, которое способствует старению.

Наслаждайтесь свежими ягодами как полезными закусками или смешайте их во вкусном смузи.

4. Помидоры

Помидоры богаты ликопином, бета-каротином и витаминами C и E, которые помогают уменьшить воспаление и защитить клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом. Учтите, что ваше тело может лучше усваивать ликопин, когда томаты готовятся.

Ликопин и бета-каротин также лучше всего усваиваются в сочетании со здоровыми жирами, поэтому наслаждайтесь помидорами в салате с измельченными орехами или ореховой заправкой, чтобы получить дополнительный питательный эффект.

5. Вода

Вода помогает вашему телу поддерживать нормальную температуру, смазывает и смягчает ваши суставы, защищает спинной мозг и другие чувствительные ткани и избавляет от шлаков. Таким образом, употребление рекомендованных восьми стаканов воды в день может улучшить ваше общее состояние здоровья и увеличить продолжительность жизни.

6. Кофе

Оказывается, кофе не просто разбудит вас. Это также может спасти вам жизнь. Исследование 2017 года показало, что кофеин, натуральный стимулятор, содержащийся в кофе, может помочь уменьшить хроническое воспаление . Этот тип воспаления способствует развитию слабоумия, артрита, рака и многих других возрастных заболеваний.

7. Зеленый чай

Поскольку зеленый чай содержит кофеин, он также обладает теми же защитными эффектами, что и кофе, против возрастных заболеваний. Зеленый чай также может помочь снизить риск ожирения, которое способствует старению и ухудшает его.

8. Ферментированные продукты

Йогурт , квашеная капуста, кефир и другие ферментированные продукты содержат полезные живые микроорганизмы, называемые пробиотиками. Их связывают с улучшением иммунитета, здоровьем кишечника и долголетием. Наслаждайтесь йогуртом на десерт или подавайте кимчи, квашеную капусту или соленые огурцы в качестве гарнира.

9. Жирная рыба

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в лососе , тунце, скумбрии и другой жирной рыбе, помогают предотвратить сердечные заболевания, снижая кровяное давление и воспаление. Чтобы снизить риск развития серьезных сердечных заболеваний, старайтесь есть две-три порции жирной рыбы в неделю.

10. Фасоль

Фасоль богата растворимой клетчаткой, которая замедляет всасывание сахара в кишечнике. Таким образом, фасоль помогает контролировать уровень сахара в крови. Фасоль также снижает вес, подавляя аппетит.

Кроме того, бобы содержат большое количество калия, важного минерала, регулирующего сокращение мышц и водный баланс. Дефицит этого питательного вещества может привести к спутанности сознания, нервным расстройствам и ослаблению костей.

11. Цельнозерновые

Согласно обзору 12 исследований, проведенному в 2015 году, употребление цельного зерна может помочь вам прожить дольше . В частности, обзор показал, что люди, которые ели не менее 70 граммов (г) цельного зерна в день, имели более низкий риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто ел меньше цельнозерновых продуктов или не ел.

Цельнозерновые продукты включают коричневый рис, овсяные хлопья или овсяные хлопья, гречку, булгур (треснувшую пшеницу) и просо.

12. Красное вино

Красное вино в умеренных количествах может сохранить здоровье вашего сердца. Это потому, что он содержит мощные соединения, такие как катехины  и ресвератрол, которые защищают клетки сердечной мышцы и артерии от воспаления и повреждения из-за окислительного стресса.

В сочетании со здоровой диетой и регулярными физическими упражнениями эти 12 продуктов и напитков помогут увеличить продолжительность жизни. Дополните их другими здоровыми привычками для достижения наилучших результатов.

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