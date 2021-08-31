Морпехи опубликовали фото отправки в США погибших в Кабуле военнослужащих

Тела находились на борту C-17 Globemaster и направлялись в Делавэр.
Морские пехотинцы США разместили в Твиттере поздно вечером в воскресенье фотографию развешанных под флагом передаточных ящиков погибших военнослужащих, погибших на прошлой неделе во время взрыва в Кабуле.
Ящики находились внутри C-17 Globemaster II, а фотография была сделана 29 августа. Тела направлялись на базу ВВС США в Дувре в штате Делавэр.
По словам официальных лиц Афганистана и США, в результате атак погибли по меньшей мере 60 афганцев и 13 военнослужащих США.
Официальные лица США первоначально заявили, что среди погибших 11 морских пехотинцев и один медик ВМС. Другой военнослужащий умер несколько часов спустя. Восемнадцать военнослужащих были ранены, и официальные лица предупредили, что число жертв может возрасти, сообщает foxnews.com.
По словам афганских официальных лиц, более 140 афганцев получили ранения.
Ассошиэйтед Пресс способствовало подготовке этого отчета.