Ученые заражают людей созданным в лаборатории штаммом коронавируса Дельта: добровольцам платят по 4500 фунтов стерлингов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ученые заражают людей созданным в лаборатории штаммом коронавируса Дельта: добровольцам платят по 4500 фунтов стерлингов

3:30:528/31/2021,ДЖО ДЭВИСФото: pexels.com
0

В процессе выращивания ученые проверяют, не мутирует ли вирус иначе, чем встречающийся в природе вариант.

COVID-19, коронавирус, вакцина, антитела
Этап испытаний заразит участников Delta, более передающимся штаммом
Сюжет: Третья волна коронавируса
792 человека скончались от коронавируса в России за сутки на 30 августа 2021

792 человека скончались от коронавируса в России за сутки на 30 августа 2021С тяжелым пороком глаза родился младенец у переболевшей коронавирусом мамы в РоссииЕщё 650 новости

В марте в Лондоне начались два испытания, проведенные Имперским колледжем Лондона и Оксфордским университетом с целью разработки новых вакцин и методов лечения.

Сорок здоровых молодых добровольцев уже подверглись воздействию оригинального уханьского штамма под тщательным наблюдением, пишет dailymail.co.uk.

Но следующий этап испытаний заразит участников Delta, более передающимся штаммом, который сейчас преобладает в Великобритании.

По словам Эндрю Кэтчпола, главного научного директора компании, партнер по испытанию-вызову hVivo и его коллеги в Нидерландах выращивают этот вариант.

Г-н Кэтчпол, вирусолог, сказал, что этот вариант, который выращивают из оригинального человеческого образца, оказалось труднее разработать, чем оригинальный уханьский штамм.
Доктор Кэтчпол сказал Wall Street Journal : «Дельта была труднее. Не все клинические образцы так быстро растут в клеточных культурах ».

Но теперь у исследователей этого почти достаточно, чтобы начать ранние испытания.

В процессе выращивания ученые проверяют, не мутирует ли вирус иначе, чем встречающийся в природе вариант.

hVivo надеется в ближайшие недели передать вирус Дельта в Лондон для дальнейшего производства во второй лаборатории.
К ноябрю он должен произвести около полулитра, а испытания этого сорта начнутся в конце года.

Специалист по респираторно-вирусным инфекциям доктор Гарт Раппорт сказал: «Это не так уж отличается от производства вакцин. Это должно строго контролироваться и регулироваться ».

Первоначально он помог организовать испытания и сказал, что быстрое распространение Delta сделало исходный изучаемый штамм в значительной степени неактуальным.

Исследователи призывают людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые имеют наименьший риск серьезного недомогания из-за Covid, добровольно участвовать в исследовании.

Участники исследования допускаются к участию только в том случае, если у них нет в анамнезе или симптомов Covid, нет сопутствующих заболеваний и известных факторов риска заболевания, таких как избыточный вес или курение.

Всем, кто заинтересован в участии, предлагается принять участие в обширном скрининге, который включает анализы крови, рентгеновские снимки, сканирование сердца и медицинские осмотры, чтобы убедиться, что они не уязвимы для Covid.

Исследователи заявили, что они хотели набрать только «самых здоровых» британцев.

После прохождения обследований добровольцы изначально были заражены оригинальным штаммом коронавируса, который циркулирует в Великобритании с февраля прошлого года. За ними наблюдали 24 часа в сутки.

Исследование проблем проводится в рамках партнерства между Целевой группой по вакцинам №10, Имперским колледжем Лондона, фондом Royal Free London NHS Foundation Trust и исследователем наркотиков hVIVO.

Первоначально исследование будет направлено на то, чтобы помочь врачам понять, как иммунная система реагирует на разные уровни коронавируса и как человек, инфицированный вирусом Covid, передает инфекционные частицы в окружающую среду.

Но есть надежда, что вакцины-кандидаты, безопасные в ранних исследованиях, будут затем испытаны на участниках, чтобы ускорить их одобрение.

Вакцины обычно тестируются на двух группах людей, обеим из которых необходимо заразиться естественным путем, причем одной вводят вакцину, а другую используют в качестве контрольной.

Традиционные клинические испытания требуют десятков тысяч участников, чтобы повысить вероятность заражения некоторых из них коронавирусом в обществе.

Но в испытаниях с вызовом пул добровольцев может быть намного меньше, потому что каждый человек гарантированно заразится этим заболеванием.

Скорбная весть: не стало известного актера театра и кино
В Москве умер известный актер театра и кино
Убит афганский исполнитель песен и народной музыки Фавад Андараби
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Встреча Байдена и Зеленского в США отложена: что заявил Белый Дом
Известный актер ушел в расцвете своих творческих сил
Уже в сентябре пенсионеров ждет приятный сюрприз
Звезды, чью карьеру разрушил алкоголь
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Шаляпин женился: с женой стряслась беда
На 51-м году жизни скончался актер Алексей Лагутин
Экс-супруг певицы Пелагеи снова женился
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
Китай сказал свое слово о Навальном
Известный режиссер видел онкобольную Заворотнюк
Безруков жестко высказался о стычке с Меньшовым
Ей было 31: в озере нашли тумбочку с телом девушки
коронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы бы рискнули стать добровольцем за 4500 фунтов(около 456 тыс. рублей)?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ученые заражают людей созданным в лаборатории штаммом коронавируса Дельта: добровольцам платят по 4500 фунтов стерлингов
3:30:52 8/31/2021
Ученые заражают людей созданным в лаборатории штаммом коронавируса Дельта: добровольцам платят по 4500 фунтов стерлингов
Морпехи опубликовали фото отправки в США погибших в Кабуле военнослужащих
3:00:04 8/31/2021
Морпехи опубликовали фото отправки в США погибших в Кабуле военнослужащих
Еда для долголетия: 12 продуктов и напитков для долгой и здоровой жизни
2:30:34 8/31/2021
Еда для долголетия: 12 продуктов и напитков для долгой и здоровой жизни
Новую таблетку 4 в 1 от артериального давления изобрели ученые: очень эффективна
2:00:07 8/31/2021
Новую таблетку 4 в 1 от артериального давления изобрели ученые: очень эффективна
7 самых распространенных проблем в отношениях мужчины и женщины - и как исправить каждую
1:30:54 8/31/2021
7 самых распространенных проблем в отношениях мужчины и женщины - и как исправить каждую
Как "невинная" микроложь портит ваши отношения: шесть способов
1:00:54 8/31/2021
Как "невинная" микроложь портит ваши отношения: шесть способов
Темная сторона Рыб: плохие и отрицательные черты знака зодиака Рыбы
12:30:36 8/31/2021
Темная сторона Рыб: плохие и отрицательные черты знака зодиака Рыбы
Рулетики из баклажанов
11:20:50 8/30/2021
Рулетики из баклажанов
Бузова обвинила шоумена Соловьева в унижении женщин
11:09:32 8/30/2021
Бузова обвинила шоумена Соловьева в унижении женщин
Нападки на Сталина с атаками на итоги Второй мировой войны сравнил Лавров
10:58:07 8/30/2021
Нападки на Сталина с атаками на итоги Второй мировой войны сравнил Лавров