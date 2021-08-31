Ученые заражают людей созданным в лаборатории штаммом коронавируса Дельта: добровольцам платят по 4500 фунтов стерлингов

В марте в Лондоне начались два испытания, проведенные Имперским колледжем Лондона и Оксфордским университетом с целью разработки новых вакцин и методов лечения.
Сорок здоровых молодых добровольцев уже подверглись воздействию оригинального уханьского штамма под тщательным наблюдением, пишет dailymail.co.uk.
Но следующий этап испытаний заразит участников Delta, более передающимся штаммом, который сейчас преобладает в Великобритании.
По словам Эндрю Кэтчпола, главного научного директора компании, партнер по испытанию-вызову hVivo и его коллеги в Нидерландах выращивают этот вариант.
Г-н Кэтчпол, вирусолог, сказал, что этот вариант, который выращивают из оригинального человеческого образца, оказалось труднее разработать, чем оригинальный уханьский штамм.
Доктор Кэтчпол сказал Wall Street Journal : «Дельта была труднее. Не все клинические образцы так быстро растут в клеточных культурах ».
Но теперь у исследователей этого почти достаточно, чтобы начать ранние испытания.
В процессе выращивания ученые проверяют, не мутирует ли вирус иначе, чем встречающийся в природе вариант.
hVivo надеется в ближайшие недели передать вирус Дельта в Лондон для дальнейшего производства во второй лаборатории.
К ноябрю он должен произвести около полулитра, а испытания этого сорта начнутся в конце года.
Специалист по респираторно-вирусным инфекциям доктор Гарт Раппорт сказал: «Это не так уж отличается от производства вакцин. Это должно строго контролироваться и регулироваться ».
Первоначально он помог организовать испытания и сказал, что быстрое распространение Delta сделало исходный изучаемый штамм в значительной степени неактуальным.
Исследователи призывают людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые имеют наименьший риск серьезного недомогания из-за Covid, добровольно участвовать в исследовании.
Участники исследования допускаются к участию только в том случае, если у них нет в анамнезе или симптомов Covid, нет сопутствующих заболеваний и известных факторов риска заболевания, таких как избыточный вес или курение.
Всем, кто заинтересован в участии, предлагается принять участие в обширном скрининге, который включает анализы крови, рентгеновские снимки, сканирование сердца и медицинские осмотры, чтобы убедиться, что они не уязвимы для Covid.
Исследователи заявили, что они хотели набрать только «самых здоровых» британцев.
После прохождения обследований добровольцы изначально были заражены оригинальным штаммом коронавируса, который циркулирует в Великобритании с февраля прошлого года. За ними наблюдали 24 часа в сутки.
Исследование проблем проводится в рамках партнерства между Целевой группой по вакцинам №10, Имперским колледжем Лондона, фондом Royal Free London NHS Foundation Trust и исследователем наркотиков hVIVO.
Первоначально исследование будет направлено на то, чтобы помочь врачам понять, как иммунная система реагирует на разные уровни коронавируса и как человек, инфицированный вирусом Covid, передает инфекционные частицы в окружающую среду.
Но есть надежда, что вакцины-кандидаты, безопасные в ранних исследованиях, будут затем испытаны на участниках, чтобы ускорить их одобрение.
Вакцины обычно тестируются на двух группах людей, обеим из которых необходимо заразиться естественным путем, причем одной вводят вакцину, а другую используют в качестве контрольной.
Традиционные клинические испытания требуют десятков тысяч участников, чтобы повысить вероятность заражения некоторых из них коронавирусом в обществе.
Но в испытаниях с вызовом пул добровольцев может быть намного меньше, потому что каждый человек гарантированно заразится этим заболеванием.