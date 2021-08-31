Лишь 1% выживших в результате коронавируса заражаются повторно: новое исследование

Управление национальной статистики обнаружило, что только 191 из почти 20 000 выживших после коронавируса через несколько месяцев снова дали положительный результат.
И агентство считает, что реинфицированные люди в два раза реже страдают симптомами Covid по сравнению с теми, кто заразился вирусом впервые, пишет dailymail.co.uk.
Было обнаружено, что почти ровно половина людей страдает симптомами в течение пяти недель после первого положительного результата теста на Covid.
Лишь каждый четвертый реинфицированный человек (24%) заболел.
Реинфицированные британцы также имели более низкую вирусную нагрузку, чем новички, что свидетельствовало о том, что они с меньшей вероятностью передадут вирус другим.
Эксперты сообщили MailOnline, что данные подтверждают, что «иммунитет - лучший способ выбраться из пандемии», и наиболее безопасно его можно достичь с помощью вакцинации.
Но это было реальное исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона, которое показало, что защита от инфекции достигается благодаря падению двух доз вакцины через шесть месяцев.
УНС выявило 19 467 человек, у которых ранее был положительный результат теста, поэтому они были «подвержены риску» повторного заражения.
Чтобы засчитать повторное заражение, кто-то должен получить положительный результат теста на вирус через 120 дней после первого положительного теста и получить отрицательный результат, прежде чем снова дать положительный результат.
УНС также сочло случай Covid, поскольку повторное заражение через 120 дней не прекратилось, но человек давал отрицательные результаты четыре раза после первого положительного теста, прежде чем снова дать положительный результат.
Всего 191 человек в группе, заразившейся вирусом во второй раз, что составляет менее одного человека из 10.
Государственные статистики также изучили значения порога цикла (Ct) добровольцев и сравнили средние баллы между первой и второй инфекциями.
По данным ONS, значение Ct у тех, кто заразился повторно, было «значительно ниже» по сравнению с первой инфекцией, что свидетельствует о более низкой вирусной нагрузке и меньшем риске заболевания.
Значения Ct показывают количество вируса SARS-CoV-2, представленное в образце мазка из носа или горла, причем меньшее значение соответствует более высокой вирусной нагрузке.
Более высокое значение Ct означает, что ученым пришлось дольше смотреть на образец, прежде чем они смогли обнаружить вирус, что указывает на то, что в их мазке его меньше.
Из 191 повторного заражения, обнаруженного УНС, только 72 (37,7%) имели значение Ct ниже 30 - эталон для «строго положительных» тестов на Covid.
При первом заражении группа имела среднее значение Ct 28,63, но это увеличилось до 31,46, когда они были инфицированы во второй раз, сигнализируя о том, что в их тестовых образцах было меньше вируса.
И только 47 из этих людей (24,61 процента) испытали какие-либо симптомы Covid в течение 35 дней после положительного результата теста на вирус.
Это намного меньше, чем 50,26% повторно инфицированных добровольцев, которые сообщили о симптомах при первом заражении.
В среднем добровольцы повторно заражались через 172 дня - около пяти с половиной месяцев - после первого положительного результата теста.
Профессор Джеймс Нейсмит, структурный биолог из Оксфордского университета, сказал MailOnline: «Данные подтверждают, что иммунитет - лучший выход из пандемии. Иммунитет путем вакцинации очень безопасен и эффективен.
«Иммунитет через инфекцию - это авантюра. Инфекция может привести к смерти или серьезному заболеванию и / или длительному Covid.
«Я призываю всех людей старше 16 сделать вакцинацию. Нормального не будет, пока мы не вакцинируем всех тех, кто может заразиться и распространять инфекцию ».
Доктор Александр Эдвардс, адъюнкт-профессор биомедицинских технологий в Университете Рединга, сказал MailOnline: «Я думаю, что мы все еще пытаемся выяснить, какой именно уровень защиты обеспечивает естественная инфекция.
«Трудно определить, потому что он меняется со временем, он меняется с вариантами и будет сильно различаться у разных людей.
«Как и в случае с вакцинами, никто полностью не защищен, но очень вероятно, что иммунитет в основном защитит людей от тяжелых болезней. Но мы также знаем, что люди могут получить очень серьезное заболевание даже при повторном заражении ».
Между тем, исследование 1,1 миллиона британцев, получивших уколы Covid, показало, что защита от заражения вирусом наступает в течение шести месяцев.
Исследователи обнаружили, что защита от инфекции после двух инъекций Pfizer снизилась с 88 процентов через один месяц до 74 процентов через пять-шесть месяцев.
Для AstraZeneca эффективность снизилась с 77% до 67% за четыре-пять месяцев.
Неясно, означает ли ослабление иммунитета против инфекций, что люди менее защищены от госпитализации и смерти.
Но профессор Тим Спектор, ведущий ученый, стоящий за исследованием, сказал, что высокий уровень инфекции в конечном итоге приведет к большему количеству смертей. Он предупредил, что к зиме эффективность может упасть ниже 50 процентов, и призвал Великобританию «срочно» принять меры по ревакцинации.
Результаты усугубляют растущее давление, с которым сталкиваются министры, требующие массового развертывания бустеров.
Ожидается, что Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации, который консультирует правительство по вопросам вакцинации, даст зеленый свет только третьим дозам для уязвимых взрослых с подавленной иммунной системой.
Бустеры почти наверняка будут предложены 3,7 миллионам британцев, которые классифицируются как «клинически чрезвычайно уязвимые» с такими заболеваниями, как рак.
Но изначально предполагалось, что программа будет открыта для всех людей старше 50 лет, ключевых работников и больных, включая 32 миллиона человек.
Некоторые ученые считают, что вакцины следует использовать для введения первых доз людям в других странах до того, как в Великобритании будут предложены третьи дозы.