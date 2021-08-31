Психически больной британец отрубил свой пенис

34-летний мужчина из Бирмингема был найден без сознания в своем доме после психотического эпизода, когда он ампутировал свои гениталии кухонным ножом, пишет dailymail.co.uk.
Тревожные изображения, показывающие его травму, были опубликованы в журнале British Medical Journal Case Reports .
Неопознанный пациент, страдавший параноидной шизофренией, также был обнаружен с нанесенными им самим ножевыми ранениями на нескольких частях тела.
Его пенис заморозили и на машине скорой помощи отвезли в больницу Бирмингема NHS Foundation Trust.
К тому времени, когда его реанимировали и срочно доставили в операционную, его пенис был отделен от тела на 23 часа.
Предыдущие тематические исследования показали, что для повышения шансов на успех операции половой член необходимо пересаживать в течение 15 часов.
Врачи снова прикрепили отрезанную часть его пениса к культю и взяли кусок вены из руки пациента, чтобы возобновить кровоток.
Пациенту установили катетер, чтобы облегчить мочеиспускание.
Он был помещен в общую палату для выздоровления и прошел курс лечения антибиотиками, а через две недели его перевели в психиатрическое отделение.
Катетер был оставлен на месяц после выписки, а его пенис ежедневно очищался антисептиками, чтобы предотвратить его заражение.
«Пациент сообщил о возвращении чувствительности к половому члену, а также о спонтанной эрекции через шесть недель после операции», - пишут авторы в отчете.
Через несколько месяцев после того, как кожа на стержне его пениса начала гнить, ему сделали трансплантат кожи. Неясно, потребуются ли пациенту в будущем кожные трансплантаты.
Хирурги сказали, что это был первый задокументированный случай повторного прикрепления к больному так долго после ампутации.
Команда надеется, что это побудит других медиков попробовать операцию по повторному прикреплению, даже если половой член был отделен от тела в течение такого длительного периода времени.
«Учитывая важность ампутированного органа, в этом случае была предпринята попытка реплантации, несмотря на длительное время теплой и полной ишемии, которое является самым длинным в опубликованной литературе», - сказали они.
«Следовательно, успех этого случая должен побудить хирургов предпринять попытку реплантации полового члена, даже при длительной ишемии (потере кровоснабжения), из-за возможного успеха и потенциальных физических и психосоциальных последствий потери органа для пациента».