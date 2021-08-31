Производитель роскошных лодок Candela представляет электрокатер за $ 330 000

C-8 шведской компании появился после того, как в июне дебютировала ограниченная серия C-7.
Более чем на 30 дюймов длиннее, в кабине есть место для восьми человек, плюс кровати, диван для четырех человек и душ с пресной водой.
Благодаря большей батарее он также преодолевает ограничение C-7 в 50 морских миль, прежде чем потребуется подзарядка.
Кандела называет C-8 «моментом для iPhone для лодок» и прогнозирует, что он будет «с большим отрывом» превзойти продажи премиальных скоростных катеров с горючими двигателями.
Спустя всего несколько месяцев после представления первого в мире электрического подводного крыла с искусственным интеллектом, шведский судостроитель Candela представил его продолжение за 339 000 долларов, которое может пройти более 56 миль, прежде чем ему понадобится зарядка, - самый большой запас хода среди всех когда-либо созданных электрических лодок, пишет dailymail.co.uk.
Выпущенная вручную ограниченным тиражом в июле 2021 года, Candela C-7 оказалась настолько популярным товаром, что спрос превысил предложение, сообщил Элетрек. и компания разработала более легкого в производстве преемника - C-8.
Это резкий скачок в цене с 240 000 долларов за C-7, но новая модель потребляет меньше энергии и намного просторнее - примерно на 31 дюйм длиннее, чем ее предшественница.
Это оставляет место для кабины на восемь пассажиров, большой солярий, просторную каюту с четырехместным диваном, кровати для двух взрослых и двух детей, а также душ с пресной водой и морской туалет.
Кандела говорит, что цена на 27,8-футовый C-8 соответствует цене моторных лодок премиум-класса с бензиновым двигателем в классе от 28 до 29 футов.
C-7 имел запас хода в 50 морских миль (57 миль), прежде чем его 40-киловаттная батарея потребовала подзарядки, что, по словам Канделы, уже в три раза превышает запас хода других электрических лодок на рынке.
Тем не менее, C-8 выходит за эти пределы, заявила компания, благодаря более крупному аккумуляторному блоку на 44 кВтч, улучшенной версии системы гидрофойлеров (которая позволяет ему скользить по воде) и энергоэффективному электроприводу C-POD. агрегат с двигателем мощностью 55 кВт.
Менеджер по связям с общественностью Candela Микаэль Мальберг сообщил Electrek, что цель состоит в том, чтобы выбить из воды лодки с двигателями внутреннего сгорания премиум-класса.
«Я подозреваю, что это будет сделано с большим отрывом, мы надеемся, что это момент iPhone для лодок - что-то, что радикально изменит то, как мы воспринимаем, какими должны быть и как должны выглядеть лодки. Бесшумный, дорогостоящий в управлении, трясущийся, хлопающий и отравляющий саму природу, которой вы привыкли наслаждаться, - но совершенно бесшумный, интуитивно понятный в использовании, весело управлять, но все же расслабляющий для пассажиров, уважительный к природе, не требующий обслуживания, очень дешевый в эксплуатации и возможность обновления ... '
Корпус из углеродного волокна сокращает энергию, необходимую для того, чтобы разогнать C-8 до скорости 16 узлов (около 18 миль в час), когда подводные крылья выдвигаются и судно поднимается над водой, достигая максимальной скорости 30 узлов (около 55 км/ч). ).
По словам Канделы, подъем на фольгу снижает трение о воде до 80 процентов.
По словам компании, при включении срывы C-8 может достичь дальности плавания более 50 морских миль (примерно 92 км), после чего аккумулятор лодки на 44 кВтч можно перезарядить примерно за два часа с помощью трехфазного зарядного устройства.
Sarvo 37 от датской компании Sarvo Marine предположительно может развивать скорость более 80 миль в час и достигать 100 морских миль (около 185 км).
Согласно New Atlas, он должен был быть запущен в июле 2021 года, но все еще находится в стадии разработки .
Система подводных крыльев C-8 также помогает уменьшить его след до 2 дюймов, что делает его гораздо менее разрушительным и разрушительным для морской флоры и фауны, чем обычные моторные лодки.
И носовая, и кормовая крылья могут втягиваться для облегчения хранения или эксплуатации на мелководье.
Как и в случае с C-7, C-8 имеет функцию автопилота, связанную с системой искусственного интеллекта, разработанной Candela, которая адаптируется к изменениям волн в реальном времени и удерживает лодку на заданном курсе, пока шкипер может расслабиться.
Candela принимает заказы на C-8 и рассчитывает начать производство в январе 2022 года.
Candela также работает в тандеме с местными властями в Стокгольме над разработкой самого быстрого в мире полностью электрического парома Candela P-30, катера на подводных крыльях, способного перевозить 30 пассажиров со скоростью до 37 миль в час.